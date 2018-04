Radolfzell Lebensretter auf Probe: Ein Tag bei der Feuerwehr-Grundausbildung in Radolfzell

Nachwuchssorgen und Ehrenamt gehen seit einigen Jahren ungeliebt Hand in Hand. Doch wie wird man eigentlich Mitglied der Feuerwehr? Ein Tag bei der Grundausbildung zeigt: Es braucht 14 Termine und viel Engagement.

"Man muss sich bewusst dafür entscheiden", sagt etwa Maria Härle. Die 26-Jährige aus Radolfzell absolviert die Ausbildung zum Truppmann Teil eins, wie es offiziell heißt. Innerhalb von 70 Stunden erfährt sie das Wesentliche zur Rettung und Sicherung bei Feuer, Unfall und Co. "Im Einsatzfall sollten sie all das können", fasst Ausbilder Thomas Meinel zusammen. Wie die Rettung aus einem verunglückten Wagen gelingt, erfuhr Maria Härle mit zwei dutzend anderen Teilnehmern bei einer Art Zirkeltraining.

Zwei Wagen stehen vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Radolfzell, sie sind deutlich demoliert und an diesem Tag eine von drei Stationen: Neben der Menschenrettung aus einem Unfallwagen geht es um das Sichern von Flüssigkeiten sowie um das Trennen und Schneiden von verschiedenen Materialien. Die meist jungen Ehrenamtlichen sehen bereits aus wie ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau, in roter, orangener und dunkler Schutzkleidung stehen sie an den einzelnen Stationen. Die Farbwahl obliegt der jeweiligen Feuerwehr, Maria Härle trägt das dunkle Blau der Radolfzeller. Vor einem Jahr entschied sie sich beizutreten. Im Sommer besuchte sie die ersten Übungen und beobachtete ihre Feuerwehrkollegen bei der Arbeit, die sie künftig selbst leisten möchte. "Weil es mich schon ganz lange interessiert und ich es schön finde, anderen helfen zu können", sagt sie.

Eckdaten der Grundausbildung Die Ausbildung zum Truppmann Teil eins wird in Radolfzell einmal pro Jahr angeboten. Von Februar bis Anfang Mai gibt es 14 Termine mit insgesamt 70 Stunden: Samstags meist von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr mit einer Pause und Verpflegung dazwischen, außerdem ist an sechs Mittwochabenden Theorie von 19 bis 21.30 Uhr. Themen sind beispielsweise Handhabung von Leinen, Rettung oder Sprechfunk. Die Arbeit mit integriertem Sprechfunk ist eine eigene Qualifikation, die mit der Grundausbildung absolviert wird.

Der Ablauf Anmelden können Ehrenamtliche sich jederzeit bei der Feuerwehr, in den Einsatz dürfen sie aber erst nach der Grundausbildung. Vorab wird der Aufnahmeantrag geprüft, wie Kommandant Helmut Richter erklärt. Es komme auch mal vor, dass eine Aufnahme verwehrt wird. Bis zum Abschluss ihrer Grundausbildung dürfen Feuerwehrmitglieder nur an Übungen teilnehmen.

Die Teilnehmer Die Teilnehmer stammen aus Radolfzell und Umgebung. Im Landkreis Konstanz gibt es laut Kommandant Richter fünf Orte für die Grundausbildung: Konstanz, Singen, Radolfzell, Stockach und Engen. Die Hörigemeinden würden keine eigene Ausbildung bieten, aber ein Ausbilder von dort helfe ihnen. Insgesamt kümmern sich 17 Ausbilder um die Teilnehmer, sie haben dafür eine Fortbildung besucht. Bei Fragen hilft die Freiwillige Feuerwehr Radolfzell unter Telefon (0 77 32) 98 17 60 oder per Mail an info@feuerwehr-radolfzell.de

Doch sie gibt auch zu: "Als Quereinsteiger ist es schon ganz schön viel." Das müsse aber auch so sein, weil die Feuerwehr in vielen verschiedenen Situationen hilft. Wer mehrfach fehlt, würde laut Ausbilder Meinel daher viel verpassen und müsse die Termine mitunter nachholen, um einsatzfähig zu sein. Nach einem Praxistag wie diesem seien die Lektionen nämlich erstmal abgeschlossen. Wiederholt und vertieft werden sie bei Übungen der örtlichen Feuerwehren. Außerdem seien Anfänger immer im Team mit einem erfahrenen Ehrenamtlichen unterwegs.

Was Michael Blender als einer der Übungsleiter vorbereitet hat, könnte ebenso eine reguläre Übung oder ein Ernstfall sein. Mit einer Leiter und ein wenig Zugkraft wuchten die Anwärter den Wagen in die Seitenlage, nur um ihn anschließend wieder aufzurichten. Das soll zeigen, wie einfach das jederzeit möglich ist. Was anschließend zu beachten ist, zählen die Teilnehmer nach und nach auf: Sichern, Zugang schaffen, betreuen, Vorgehensweise überlegen und retten sowie an den Rettungsdienst übergeben. Doch wie gelingt der Zugang? "Es geht mit den einfachsten Mitteln", erklärt Ausbilder Blender und lässt die Anwärter nacheinander die Scheiben erst mit einem sogenannten Körner zersplittern und später mit einer großen metallenen Schere zerschneiden. Wer die Scheibe zuvor mit Plastikstreifen beklebt, vermeidet einzelne Splitter und kann die Scheibe mit etwas Glück im Ganzen rausheben. Welches Hilfsmittel zum Einsatz kommt, hänge von der Situation am Unfallort ab. "Wir schneiden nicht einfach irgendwo rein", sagt Blender. Dabei gebe es viel zu beachten, etwa das mögliche Auslösen eines Airbags – und das immer mit Blick auf den Patienten.

Dabei ist ein Feuerwehrmann niemals als Einzelkämpfer unterwegs. Das schätzt Maria Härle: "Ohne Teamarbeit kommt man hier nicht weit." Dabei sei es egal, dass sie als Frau von vielen Männern umgeben ist: "Mit dem entsprechenden Willen kann man schon viel erreichen und bei schweren Dingen hilft mir jemand." Bei Knoten kann beispielsweise Johannes Stoll helfen, denn der 17-Jährige aus Möggingen hat bei der Jugendfeuerwehr bereits Einiges gelernt. "Dadurch, dass mein Vater bei der Feuerwehr ist, war das schon immer Bestandteil in meinem Leben", erzählt er. Zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit zehn Jahren sei er der Jugendabteilung beigetreten und habe dort immer viel Spaß gehabt. Sobald er im Oktober volljährig wird, möchte er in den Einsatz. Wie die 27 anderen Teilnehmer bei der diesjährigen Grundausbildung.