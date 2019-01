von SK

Unbekannte Täter haben einen Defibrillator gestohlen. Laut Bericht der Polizei war das Gerät in der Fußgängerzone in Höhe des Gebäudes Sankt-Johann-Straße 18 aufgestellt gewesen, als die Unbekannten am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr beim Diebstahl den Alarm bei der Rettungsleitstelle auslösten.

Personen, die zur fraglichen Zeit den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Geräts geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Telefon (07732) 95066-0, zu melden.