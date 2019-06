von Marina Kupferschmid

Lauter gute Noten für die Radolfzeller Orchester: Die Stadtkapelle holt beim 6. Deutschen Musikfest in Osnabrück, wo 300 Orchester mit 14 500 Musikern antraten, im BDMV Konzert-Wettbewerb (Bundesverein Deutscher Musikverbände) in der Kategorie 5 (sehr schwer) den dritten Platz. Der Musikverein Markelfingen, ebenfalls unter Leitung von Kuno Rauch, nahm in der Kategorie 4 (schwer) an den Wertungsspielen teil und erreichte mit dem Prädikat „Hervorragender Erfolg“ die Höchstnote. Der Musikverein Liggeringen unter Leitung von Markus Müller hat zum ersten Mal in der Oberstufe gespielt bekam auf Anhieb in der gleichen Kategorie wie Markelfingen von der Fachjury das Prädikat „sehr gut“ bescheinigt.

Der Musikverein Liggeringen wagte sich in Onsabrück in die Oberstufe und ist mit einem „sehr gut“ belohnt worden. Bild: MVL | Bild: Leo-Tippbilder

In beiden Radolfzeller Ortsteilen ist die Freude über das Abschneiden ihrer Musikvereine beim Deutschen Musikfest in Osnabrück sehr groß. Liggeringens Ortsvorsteher Hermann Leiz, selbst Musiker und stellvertrender Präsident des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee, zieht den Hut: „Alle Achtung vor der Leistung unseres Musikvereins, zum ersten Mal in diesem Wettbewerb angetreten und gleich in der Oberstufe dieses Ergebnis erreicht.“ In Osnabrück waren 50 Musiker aus Liggeringen.

Präsentierte sich beim Musikfest und bekommt die Wertung „hervorragend“: Der Musikverein aus Markelfingen. | Bild: Musikverein

Der Muiskverein Markelfingen reiste mit einer ähnlichen Mannschaftsstärke an: „Wir sind hin und weg, es war perfekt, es hat alles funktioniert“, sagt Linus Repnik, der das Tenorhorn spielt. „Unser Vereins-Chef Tobi Rauser hat alles für uns Musiker reibungslos organisiert.“ Die Probenbesuche seien sehr gut gewesen, so dass auch Dirigent Kuno Rauch optimistisch in den Wettbwerb gegangen sei.

Dirigent Kuno Rauch: „Super gelaufen“

Die Stadtkapelle Radolfzell ist mit viel Selbstbewusstsein aus Onabrück zurückgekehrt: „Es ist super gelaufen für die Stadtkapelle und wir sind hochzufrieden“, freut sich Kuno Rauch. „Alles war im vorderen Bereich sehr eng, wir sind mit 91 Punkten und nur 0,6 Punkten (!) Abstand zum Zweitplatzierten Dritte geworden, das ist schon toll!“ Ziel sei es gewesen, die 90-Punkte-Grenze zu knacken. Das haben bei dem deutschlandweiten Wettbewerb von den sechs Konkurrenten in der Höchststufe nur die drei Ersten geschafft. „Die harte Probenarbeit in den vier Wochen davor, war doch sehr fruchtbar“, resümiert der Dirigent.

Proben hat sich gelohnt

Zur Vorbereitung auf den Wettbewerb hatte man Mitte Mai eigens ein zweites Probenwochenende durchgeführt und in die einzelnen Registerproben externe Dozenten eingebunden. „Wir haben uns mit unserem Pflichtstück „The Land of Zarathustra“ von Amir Molookpour und unserem Wahlstück“ „Yiddish Dances“ von Otto M. Schwarz in Osnabrück um Klassen besser präsentiert als beim Frühjahrkonzert, wo wir die Stücke dem heimischen Publikum vorgestellt haben“, macht Kuno Rauch deutlich. Dass alle „gut drauf“ waren, gut gelaunt und motiviert in das entscheidende Konzert gegangen sind, war „echt klasse!“. Man habe zuvor die Devise ausgegeben, nicht für einen Wettbewerb zu spielen, sondern rauszugehen auf die Bühne und tolle Musik zu machen.

Tolle Kameradschaft auf Reisen

Absolut begeistert äußert sich Thomas Späth, Vorsitzender der Stadtkapelle. Neben dem Erfolg lobt er auch die die Kameradschaft in der Kapelle. Es sei nicht selbstverständlich, dass solche Busmarathons über neun Stunden, Intensivproben und Wettbewerbsstress so harmonisch abliefen. Darüber hinaus habe man in Osnabrück über die regionalen Grenzen hinweg Freundschaften geschlossen und auch große Hilfsbereitschaft erfahren dürfen, als es beispielsweise darum ging, dort einen Tag vor dem Wettbewerb einen Probenraum zu finden, um die letzten Details für den Auftritt am nächsten Tag voranzubringen. „Solch ein großes Musikfest gibt einem auch Gelegenheit, über den Tellerrand zu blicken, Mitbewerber und andere Kapellen zu hören und zu sehen, wo man im Vergleich zu anderen Orchestern steht“, beschreibt Thomas Späth die Bedeutung der Mammut-Veranstaltung.

Musikfest bietet Musikgenuss

Und dann sei beim Deutschen Musikfest natürlich jede Menge Musikgenuss geboten. Am Samstagabend nach dem Auftritt sei man gemeinsam auf der tönenden und schallenden Festmeile unterwegs gewesen. Viele haben sich das Konzert der Bundeswehr Bigband, die schon in Radolfzell auftrat, nicht entgehen lassen und Etliche besuchten das Galakonzert des Landesblasorchesters Baden-Württemberg. „Beides sensationelle Konzerte!“, so der Stadtkapellen-Vorstand. Sein ganz persönliches Statement als Musiker: „Für mich war Osnabrück ein rundum tolles Erlebnis!“