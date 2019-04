von SK

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, war ein 60-Jähriger mit einem Lastwagen von der Haselbrunnstraße kommend in der Schwertstraße unterwegs. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts aus der Ratoldusstraße kommenden 72-jährigen Autofahrers und stieß mit ihm zusammen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 7000 Euro.