von Eva Maria Vaassen

Zwei Brandstiftungen in Radolfzell und Öhningen sowie eine gefährliche Körperverletzung legt die Staatsanwaltschaft Konstanz einem 27-jährigen Mann aus dem Raum Radolfzell zur Last. Die Anklage wird zurzeit vor dem Landgericht Konstanz verhandelt. Zum Prozessauftakt wollte der ausgebildete Handwerker sich weder zu seinem Werdegang noch zu den Tatvorwürfen äußern.

Angriff auf Vermieter?

Im November vorigen Jahres soll er seinen 41-jährigen Vermieter, der ihm die Wohnung gekündigt hatte, plötzlich zu Boden gestoßen und mehrmals kräftig auf ihn eingetreten haben. Vier Wochen später brannte es in einem anderen Mietshaus des 41-Jährigen in Radolfzell. Auch dort hatte der Angeklagte früher einmal gewohnt. Der Brand wurde im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses unter den Stufen gelegt, die der 27-Jährige Jahre zuvor fachmännisch repariert hatte. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für den Täter.

Durch einen Rauchmelder alarmiert, konnten Bewohner das Feuer löschen, bevor Menschen verletzt wurden. Die Treppe war für die sechs Parteien, zu denen auch Kinder gehören, der einzige Fluchtweg. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Weitere Brandstiftung in Öhningen?

Vier Tage nach dem mutmaßlich von ihm gelegten Feuer in Radolfzell soll er nachts die Scheune eines früheren Vermieters in Öhningen angezündet haben. Diese hatte er vor einigen Jahren selbst errichtet. In diesem Fall soll ein Schaden von 37 000 Euro entstanden sein. Von dieser Tat erzählte er noch in der Nacht einer guten Bekannten, die er in ihrer Wohnung aufsuchte. Er sei angetrunken gewesen, erzählte die 34-Jährige vor Gericht. Und er habe ihr lachend geschildert, wie er die Scheune angezündet hatte, die er als sein „selbst errichtetes Kunstwerk“ bezeichnet habe. Bei seiner Festnahme wies der 27-Jährige deutliche Brandspuren an den Händen auf. Dazu soll am zweiten Verhandlungstag eine Gerichtsmedizinerin Stellung nehmen.

Die 34-Jährige schilderte ihren Bekannten als „immer nett und lustig“. Auch beruflich habe er „hohes Potential“. Doch scheine er in jener Nacht den Bezug zur Realität verloren zu haben: „Ich weiß nicht, ob ihm in diesem Moment der Ernst der Lage bewusst war“, meinte sie . Schon vor neun Jahren habe er über böse Männer auf der Höri phantasiert, die einem Menschenhändlerring angehören sollen. Den Besitzer der Scheune habe er auch dazu gezählt. In diesem Zusammenhang habe er auch Angst um seine Ex-Freundin gehabt.

Angeblich „paranoide Züge“

Auch der Frau des Radolfzeller Vermieters waren angebliche paranoide Züge an dem 27-Jährigen aufgefallen. Sie bezeichnete ihn als „dringend behandlungsbedürftig“. Ein psychiatrischer Sachverständiger soll zur Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten Stellung nehmen. Der mehrfach Vorbestrafte befindet sich seit neun Monaten in Haft. Das Gericht hat drei Verhandlungstage anberaumt.