von SK

Ein Ladendetektiv beobachtete einen 18-Jährigen, wie dieser in einem Einkaufsmarkt in der Markthallenstraße am Donnerstag gegen 18.45 Uhr eine Flasche mit hochprozentigem Alkohol in seine Hosentasche steckte und versuchte, das Geschäft zu verlassen. Laut Bericht der Polizei war ein unbekannter männlicher Begleiter bei dem Jugendlichen.

Der Detektiv soll die beiden Männer angesprochen und sie in sein Büro gebeten haben. Während der Unbekannte den Detektiv an der Jacke festgehalten haben soll, flüchtete der 18-Jährige mit dem Diebesgut. Erst nach einer Weile gelang es dem Detektiv, den Flüchtenden zu verfolgen. Ein paar Meter entfernt an einer Schule habe er den 18-Jährigen einholen und stellen können, so die Polizei.

Zunächst soll der Täter versucht haben, die gestohlene Flasche auf den Kopf des Ladendetektivs zu schlagen, durch ein schnelles Ausweichen soll dieser den 31-Jährigen Ladendetektiv jedoch nicht getroffen haben. Nachdem der Detektiv die Personalien des Täters erhoben hatte, gelang es dem 18-Jährigen, vor Eintreffen der Polizei wieder zu flüchten.

Da die Personalien des 18-Jährigen der Polizei bekannt sind, wird nun der Begleiter gesucht, der nach Angaben des Detektiv wie folgt beschrieben wird: mollig, etwa 1,75 Meter groß und schwarze Haare. Hinweise werden an das Polizeirevier Radolfzell unter der Telefon (0 77 32) 950 66-0 erbeten.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein