Über eine Terrassentüre hat sich ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt in ein Zimmer einer Kurklinik auf der Mettnau in Radolfzell verschafft. Wie die Polizei mitteilt, soll der Einbrecher das Zimmer durchwühlt und aus dem Schrank einen leeren Minisafe herausgerissen haben. Zudem entwendete er einen roten Stoffkoffer mit Kleidungsstücken. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro. Personen, die am Wochenende Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Koffers samt Inhalt geben können, werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier unter Telefon (0 77 32) 95 06 60 zu melden.