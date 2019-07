von Georg Lange

Der Kunstverein Radolfzell zeigt bis zum 25. August in der Villa Bosch eine herausfordernde Schau zeitgenössischer Kunst. In seiner Laudatio zur Doppelausstellung „Lockenroller und Spiegelberg„ der Künstlerinnen Gisela Kleinlein und Cordula Güdemann sprach der Kunsthistoriker Clemens Ottnad von einem „durchorganisierten Aufstand der Dinge und vom Widerständigen der Malerei und der Objekte“. Die ausstellenden Künstlerinnen lehren als Kunstprofessorinnen in Stuttgart und Wuppertal.

Selbstsinnliches Eigenleben

Kennzeichen der in der Villa Bosch gezeigten Arbeiten seien der Aufstand der Figuren, des Materials und der Farbe, so Ottnad. Als Artefakte würden die Werke ein selbstsinniges und selbstsinnliches Eigenleben führen. In den Arbeiten der beiden Künstlerinnen entdeckte der Kunsthistoriker etwas anarchisches und subversives – auch im Umgang mit denen ihnen eigenen Bildmedien und Werkstoffen.

Trunken vor Farbe

Güdemanns Malerei zeige sich, trunken vor Farbe, vorwiegend in alarmierenden Rottönen. Figuren und Landschaften in sich verschlingend und Wirklichkeit delirierend, brächten Neues hervor. Die eigensinnige Sehlust der Malerin fordere die eigensinnige Sehlust des Besuchers heraus. Die Werke Güdemanns würden zeitgleich eine sichtbare Wirklichkeit und die Auflösung derselben zeigen. Sie befänden sich zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion.

Ungewöhnliche Materialsynthesen

In Gisela Kleinleins Objekten zeigen sich ungewöhnliche Materialsynthesen, so Ottnad: Was aus der Konsumwelt vertraut erscheint, erweise sich bei näherer Betrachtung als störrisch, aufwieglerisch, ironisch und verschmitzt. „Apparaturen aller Länder vereinigt euch künftig nie mehr wieder etwas nützliches hervorzubringen“, spitzt Ottnad seine These über den Aufstand der Dinge zu. Den Objekten aus Holz, Gips, Stahl, Pappmasche und Kupfer – geschraubt, gegossen, lackiert und geklebt – sei etwas Gefährliches zu eigen. Bodennah und kniehoch arrangiert scheine man vor einem Angriff nie sicher zu sein: „Sie könnten sich doch bewegen.“