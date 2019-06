von Gerald Jarausch

Wer normale Museen eher für langweilig hält, der kann jetzt im Milchwerk Radolfzell ein neues Kunsterlebnis ausprobieren. Ab sofort ist dort die Multimedia-Ausstellung „Von Monet bis Kandinsky – Revolutionäre der Kunst“ zu sehen. Zehn besonders prägende Künstler aus der Epoche der Klassischen Moderne werden in einer einzigartigen Kombination aus animierter Video-Projektion und Musik präsentiert: Claude Monet, Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Henri Rousseau, Juan Gris, Robert Delaunay, Paul Klee und Wassily Kandinsky.

Ihnen allen gemein ist die Suche nach neuen visuellen Formen, um die gewaltigen Metamorphosen ihrer Zeit zu erfassen, die geprägt waren von der industriellen Revolution, politischen Umbrüchen und Kriegen. Ihre Abkehr von der Abbildung der Realität entfaltete sich unter anderem im Expressionismus, in der abstrakten Malerei, im Surrealismus und Suprematismus. Mit der digitalen Aufbereitung berühmter Kunstwerke möchte man in Radolfzell „auch weniger kunstaffine Menschen für die Kultur begeistern“, sagte dazu Oberbürgermeister Martin Staab während der Eröffnungsveranstaltung. Seiner Ansicht nach wird den Kunstwerken „durch die digitale Technik ein neues Leben eingehaucht“, führte er weiter aus.

Bilder und Musik wandern mit den Besuchern durch den Raum

In der Tat werden die Besucher der Multimedia-Ausstellung die Werke der zehn ausgewählten Künstler in einer zuvor nur in ausgesuchten Großstädten gesehenen Darbietung erleben. Die Bilder werden mit HD-Projektionen auf riesigen Leinwänden eingeblendet und von Musik in Surround-Technik begleitet. Die Projektionen wechseln von der einen Leinwand zur anderen, werden lebendig und bewegen sich im Rhythmus der Musik. Eine Flut von Farben, Formen und Klängen fesselt den Betrachter. Erstmals hat man dazu in Radolfzell auch den Boden als Projektionsfläche genutzt.

Weitere Informationen über die Themen und Schlüsselideen der Moderne sowie Wissenswertes zu den Malern und ihren Werken werden zusätzlich in einem Nebenraum präsentiert. Die Multimedia-Show im großen Saal des Milchwerks (im Juli in einer etwas anderen Form im kleinen Saal) war in ähnlicher Form bisher lediglich in Städten wie Bangkok, Dubai und Berlin zu sehen. Für Oleg Marinin vom Veranstalter Vision Multimedia Projects GmbH aus Berlin ist Radolfzell daher so „etwas wie ein großes Experiment“, wie er verriet. „Ich hoffe, wir kriegen auch hier die großen Zahlen“, sagte der erfolgsverwöhnte Veranstalter. Das hofft auch OB Martin Staab, der davon ausgeht, dass man mit der Ausstellung „in der ganzen Region punkten kann“, wie er bemerkte.

Oleg Marinin (links) vom Veranstalter Vision Multimedia Project führt die ersten Besucher in die Multimedia-Ausstellung „Von Monet bis Kandinsky – Revolutionäre der Kunst“ ein. | Bild: Jarausch, Gerald

Möglich gemacht hat die faszinierende Ausstellung der Hauptsponsor Peter Schnückel aus Kreuzlingen, der momentan das „Kornhaus“ in Romanshorn errichten lässt. Dort soll die Ausstellung dann im kommenden Jahr zu sehen sein. Er selbst ist ein begeisterter Besucher der Multimedia-Ausstellung. „Ich war immer eher wenig kunstinteressiert. Aber ich hatte selbst nach meinem ersten Besuch wieder Interesse, in ein richtiges Museum zu gehen“, berichtete er am Eröffnungstag.

Ein großer Vorteil der Ausstellung ist in jedem Fall, dass man relativ viele Werke jedes einzelnen Künstlers in ungewöhnlich konzentrierter Form erleben kann. „Es unterhält und informiert“, ist sich Schnückel sicher.