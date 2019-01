von Georg Lange

Was gibt es Schöneres als ein Fest unter Freunden? Da wähnt man sich in bester Gesellschaft, kämen nicht plötzlich die sonderbarsten Gerüchte bei den feiernden Gästen auf: Weshalb liegt der Gastgeber mit einer Schusswunde im Schlafzimmer? Und wo ist seine Ehefrau abgeblieben? Bei den Kulissenschiebern wurden zum Jahreswechsel die wildesten Gerüchte in Umlauf gebracht. Mit vielen Lachern und lang anhaltendem Applaus brachte die Laienschauspieltruppe Neil Simons Lustspiel "Gerüchte, Gerüchte" auf die Bühne des Scheffelhofs. Unter der Regie von Ursula Taaks verband sich eine mehrschichtige Sozialkomödie mit hervorragenden Darstellern und vielen treffsicher ausgearbeiteten Pointen zu einem sehr vergnügten Theaterabend.

Mit großem schauspielerischen Talent halten Julia Holste und Martin Ritzi die Scharade im Lustspiel "Gerüchte, Gerüchte" aufrecht, selbst als weitere Gäste zur Feier erscheinen (weiter von links): Hanni Fische sowie Roswitha und Odo Nimmrichter.

Als das erste Gästepaar, Chris und Ken Gorman, ankommt, herrscht bereits Chaos auf der Party. Blutüberströmt liegt der Gastgeber in seinem Schlafzimmer. Indizien weisen auf einen versuchten Selbstmord hin, den der beste Freund und Rechtsanwalt (gespielt von Michael Bingeser) wegen einem potenziellen Skandal zu vertuschen sucht. Seine Frau (Julia Holste) ist von den Ereignissen im Hause des Gastgebers derart aufgewühlt, dass sie am liebsten wieder mit dem Rauchen beginnen möchte. Mit einer schauspielerischen Glanzleistung hält sie die Scharade so lange aufrecht, bis den Gästen die Party ohne Gastgeber suspekt wird. Es kursieren plötzlich die wildesten Gerüchte, die selbst vor den Privatleben der Gäste nicht halt machen.

Der Psychologe und Assistent der Starköchin, Odo Nimmtichter, verhindert größeres Chaos sowohl in der Küche als auch unter den Gästen (von links): Hanni Fischer und Julia Holste.

In der Rolle von Claire Ganz gelang Hanni Fischer die humorvolle Balance einer mondänen Frau, die mehr Wert auf ihr Äußeres legt als auf den Unfall ihres Gatten samt Schleudertrauma. Mit einem spitzbübischen Humor und großem schauspielerischen Talent ausgestattet, überzeugte Martin Ritzi in der Rolle ihres Ehemanns und zieht mit großer Gestik die Pointen an sich. Wie auf den Leib zugeschnitten, passen die Charaktere des High-Society-Psychologen und der Starköchin auf das Ehepaar Odo und Roswitha Nimmrichter. Den Pragmatikern unter den Gästen gelingt es vortrefflich, der brodelnden Gerüchteküche für kurze Zeit Einhalt zu gebieten – bis die Party mit der Ankunft eines streitenden Ehepaares (authentisch gespielt von Sabine Torres Prado und Michael Kowalski) völlig zusammenbricht.

Das Publikum im Scheffelhof amüsierte sich zu Silvester köstlich beim Lustspiel "Gerüchte, Gerüchte" der Radolfzeller Schauspieltruppe Kulissenschieber.

Angesichts der Fülle an Charakteren sowie der Vielzahl an Menschen, die als Erzählung in das Lustspiel einfließen, verliert der Zuschauer nie den Überblick über das vielschichtige Theaterstück. Das liegt vor allem an der Inszenierung der Regisseurin Usula Taaks, die jede Pointe des Stückes herausgearbeitet hatte und von den Schauspielern exakt platziert wurden.

Publikum zeigt sich begeistert

Zum vierten Mal erlebte Margot Fitzek die Kulissenschieber im Scheffelhof: "Die machen das wunderbar", sprudelte es aus der verzückten Radolfzelllerin nach der Premiere heraus: "Und hoffentlich machen sie es noch ein paar weitere Jahre." Das Stück sei so richtig amerikanisch, lachte sie. "Es war ein großartiger Einstieg in das Silvesterfest", schwärmte Nicola Westphal. Traditionell gehe sie in den Scheffelhof um die Kulissenschieber zu besuchen und sei auch dieses Jahr nicht enttäuscht worden: "Es waren unwahrscheinlich lebendige und authentische Schauspieler, die mich mit ihrem Engagement und ihrer Spielfreude überzeugt haben und mich jedes Mal wieder einfangen."

Daniela Schemel möchte am liebsten mitspielen

Anton Bernhard war zum 21. Mal bei den Kulissenschiebern. Den ersten Teil fand der Radolfzeller etwas langatmig. Dann sei es aber richtig losgegangen, sagte er. "Ein super lustiger Abend, mit wirklich tollen Schauspielern und ein unvorhergesehener Ausgang", schwärmte Daniela Schemel nach der Vorstellung. Manchmal sei einfach das Unglaubliche wahr, nahm die Mühlhausenerin als Resümee des Abends mit nach Hause. Und so euphorisch, wie sie im Moment sei, könne sie sich vorstellen, bei der Schauspieltruppe mitzumachen.

Darsteller wirken lebensecht

"Ich war die letzten Jahre zu Silvester immer im Urlaub und bin nun froh, dass ich hier und im Theater war", sagte Michael Stegemeier in der Pause. Die Schauspieler und die Dramaturgie seien mitreißend gewesen, so der Radolfzeller. Nach 15 Minuten habe er vergessen, dass es sich um Laiendarsteller gehandelt habe. Die Figuren wirkten auf ihn sehr lebensecht und ließen ihn in die Handlung eintauchen.