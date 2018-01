Radolfzell Kulissenschieber führen die männermordende Bella Donna auf

Die Kulissenschieber führen die Krimi-Komödie Bela Donna im Scheffelhof auf. Es gibt weitere Vorstellungen in Radolfzell, Arlen, Ludwigshafen und Moos.

Bei den Kulissenschiebern wurde herzhaft gemordet und gelacht. Mit großem Beifall feierte zu Silvester die Krimi-Komödie „Bella Donna“ ihre mörderische Premiere im ausverkauften Radolfzeller Scheffelhof. Mit dem Stück über eine Frau, die sich dauerhaft ihrer lästig gewordenen Liebhaber entledigt, verabschiedete sich das Laienensemble erfolgreich vom Genre der Tür-auf-Tür-zu-Komödie und bewegte sich hin zu einem Theater, bei dem ausdrucksstarke Charaktere die Bühne beleben und ein gehöriger Schuss an rabenschwarzem Humor nicht fehlen durfte.

Die Krimi-Komödie „Bella Donna“ ist ein humorvolles Theaterstück über eine männermordende Frau. Carmen Krämer liebt Champagner, gutes Essen und die Männer. Letztere werden nach Erreichen des „Verfalldatums“ im Zwei-Jahres-Takt nicht nur dauerhaft beseitigt, sondern auch nachhaltig entsorgt. „Zum letzten Mal: Man kann Männer nicht einfach umbringen. Sie haben Rechte wie wir“, redet die Mutter ihr ins Gewissen, nachdem sie Zeugin ihres dunklen Geheimnisses wird. Das dramatisch aufgeheizte Publikum lechzt bei tragikkomischen Momenten auch nach moralischer Erleichterung. Dabei reagiert das weibliche Publikum anders als die Männer auf die brisanten Pointen. Die ausgezeichnet gespielten Charaktere und der Ideenreichtum von Regisseurin Ursula Taaks verwandeln die Krimi-Komödie in ein Theaterstück mit einer beziehungskritischen Tiefe und einem rabenschwarzem Humor. Zudem verleiht der Regiestreich, die Rolle der Tochter in die einer Mutter zu verwandeln, dem Bühnenspiel auch humoristisch-reizvolle Anspielungen über Sexualität im Alter.

Der Reiz der Komödie besteht in der von Karen Gerner hervorragend dargestellten Spannung einer leidenschaftlichen Frau in ihren besten Jahren, die erschreckend konsequent aus den bisher gemachten Erfahrungen mit Männern handelt. Ihre kühle Raison nährt beim Zuschauer fast den Gedanken an eine Psychopathin, die unerkannt zwischen den Menschen lebt. Karen Gerner balanciert die Facetten der Rolle brillant aus und erzeugt dabei eine eigene Dramatik von der Persönlichkeit verletzter Frauen. Ihr zur Seite steht die 80-jährige Laiendarstellerin Roswitha Nimmrichter, die ebenso brillant eine Spannung zwischen Sorge und Fürsorge gegenüber ihrer Bühnentochter erzeugt. Beide Frauen erwarten am Abend ihre neuen Liebhaber.

Bei der Krimi-Komödie ist nicht das große Geheimnis wer der Mörder ist, sondern wer alles umgebracht wird. Gleich zu Beginn des Stückes und im Liebesrausch taumelnd stirbt Christian Lewedel in der Rolle des aktuellen Freundes an einer Überdosis Bella Donna. Lewedel stehen wie sämtliche männlichen Liebhaber des Stückes im Bann ihrer Frauen und karikieren durch verabreichte Aphrodisiaka exzellent überspitzt den männlichen Trieb, der sie zu Gefangenen ihrer Leidenschaften macht. Männer sind in der Komödie zugleich Täter, Opfer wie schmückendes Beiwerk bei dem der Humor definitiv nicht zu kurz bleibt. Der geschickte Einsatz der für das Schauspiel wichtigen Requisiten sowie das sehr gute Zusammenspiel der Laiendarsteller erschuf eine ausdrucksstarke und beziehungskritische Komödie aus einem Guss mit dem Prädikat Sehenswert.

Weitere Termine

Die Krimikomödie "Bella Donna" des Vorarlberger Dramaturgen Stefan Vögel wird nochmals vom Ensemble der Kulissenschieber am Sonntag, 7. Januar im Radolfzeller Scheffelhof aufgeführt. Karten sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Greuter erhältlich. Weitere Aufführungen finden im Kulturpunkt Arlen am 13. und 14. Januar statt sowie am 20. Januar im Zollhaus Ludwigshafen. Die letzte Vorführung ist am 20. Februar um 20 Uhr im Bürgerhaus Moos zu sehen.