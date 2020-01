von Georg Lange

Vier Künstler aus Baden-Württemberg, ein gemeinsamer Nenner: Sie studierten vor mehr als 40 Jahren an der Kunstakademie in Karlsruhe. Nach vielen erfolgreichen Einzelausstellungen beschließen die Studienkollegen, erstmals gemeinsam in den Kunsträumen der Villa Bosch auszustellen.

Kein einheitlicher Stil

So etwas wie einen einheitlichen Karlsruher Stil sucht man im Kunsthaus jedoch vergeblich. Zu unterschiedlich sind die Kunstwerke der Solisten, die sich bis zum 8. März als Quartett aufstellen.

Doch genau das macht den Reiz der sehenswerten Ausstellung „Solo und Quartett“ des Kulturbüros aus: Vier Künstler, die vor über 40 Jahren künstlerisch mit ähnlichen Bedingungen starteten – mit den daraus resultierenden Gemeinsamkeiten und Gegensätzen.

Zwei Eigenarten der Kunstakademie

Auf Initiative des Radolfzeller Künstlers Ernst Preißer und unter Schirmherrschaft des Kulturbüros zeigen er selbst, Roland Bentz, Helmut Daigger und Axel E. Heil in den Vorräumen der Villa Bosch frühe Arbeiten aus der Akademiezeit, als Ausgangspunkt für die zentralen Räume der Villa mit Zeichnungen, Malereien, Druckgrafiken, Objekte, Skulpturen und Installationen.

Auf der Vernissage sprach Helmut Daigger von zwei Eigenarten als von einem expliziten Karlsruher Stil der Kunstakademie in den 1970er Jahren: Angelegt zwischen einem neoexpressionistischem Stil mit großformatigen Bildern und sensiblen, fast nervösen Spielarten der Malerei prägten sie den Ausdruck der Schule nach außen. Die Professoren waren jedoch in jeder Hinsicht sehr individuell mit entsprechend ausgerichtetem Unterricht.

Von Insekten bis Karwoche

Die Schau zeigt landschaftlich und figürlich geprägte Arbeiten in gegenständlicher und ungegenständlicher Darstellungsweise, bei denen auch Fundstücke von Reisen mitverarbeitet wurden.

Radolfzell Ein alter Bekannter im Milchwerk: Klaus Birk eröffnet den Kabarettwinter Das könnte Sie auch interessieren

Sie zeigt ausdrucksstarke Druckgrafiken und Malereien aus der Welt der Insekten ebenso wie Installationen der Karwoche mit Wachs gebügeltem, aquarellierten Transparentpapier, mit denen Altäre verhängt und sakrale Innenräume eindrücklich verändert wurden.