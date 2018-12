von Michael Jahnke

Mit gleich zwei Vorstellungen von Kindern und Jugendlichen setzte die Zeller Kultur beeindruckende Glanzpunkte in der Vorweihnachtszeit, die auch die zahlreichen Erwachsenen begeisterten. Waltraud Rasch, Spielleiterin bei der Zeller Kultur führte dazu aus: "Es ist gerade in unserer heutigen Zeit, die von Internet und Smartphones beherrscht wird, von großer Wichtigkeit, Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu Kulturbereichen zu ermöglichen, der an Schulen nicht mehr hinreichend Berücksichtigung findet."

Spielfreude und Witz war bei der Kindergruppe der Zeller Kultur deutlich spürbar. "Man braucht sie eigentlich nur zu fördern. Der Rest kommt dann fast schon von selbst", sagt Rasch. Wenn man sie so reden hört und die Zuschauer der beiden Aufführungen befragt, dann kommt man zu dem Ergebnis, in der großen Kreisstadt steckt auf vielen Gebieten ein ungeahntes Potenzial. "Man muss ja nur einmal in die Augen der Kinder schauen, dann sieht man doch, welche Energie hinter dem Auftritt auf der Bühnen steckt", führt Rasch weiter aus. Egal, ob als Räuber in einer Höhle auf Maria und Josef wartend, ob als angeblich störrischer Esel die Bühne betretend – die Kindergruppe der Zeller Kultur spielte herzergreifend und so intensiv, dass die Erwachsenen im Zuschauerraum begeistert waren.

Die Kindergruppe der Zeller Kultur brachte eine vorweihnachtliche Stimmung auf. Von links: Adrian Belizer, Hanna Möhrle, Jordis Feist, Samira Hess, Alina Ljoves, Neele Merk, Birgit Bürklin, Paula Hoffmann, Lena Janz, Marisol Gausling. | Bild: Michael Jahnke

Immer wieder konnte man hören, die Entwicklung, die die Kinder und Jugendlichen nähmen, sei eine große Chance für ihr späteres Leben. Kai Eberhard, der als Monsieur Noel im für das eigens für die Zeller Kultur von der Regisseurin Anny de Silva geschriebenen Stückes "Monsieur Noel und das Mädchen Lina" auf der Bühne stand, sagte nach der Vorstellung: "Eigentlich ist das Spielen in einer Theatergruppe bei uns Jugendlichen nicht so ganz modern. Da gibt es andere Dinge, die ganz weit vorne stehen. Aber gerade deshalb ist es für meine Mitspieler und mich so wichtig, diese Form der Kultur ständig zu üben und uns weiterzuentwickeln."

Das schien durchaus gelungen. Kritisch setzten sich die vier Spieler mit dem Thema auseinander, warum die Kinder heutzutage trotz Unmengen an Geschenken unverhältnismäßig unglücklich sein können. Mit der Auseinandersetzung mit dieser Problematik trafen sie den Nagel auf den Kopf. Weihnachten ist mehr als etwas Materielles. Weihnachten ist vor allem Zuwendung. Die Kinder und Jugendlichen finden eine Ausdrucksform, in dieser hektischen Zeit auf Missstände hinzuweisen und zu den Wurzeln des Weihnachtsfestes zurückzuführen.