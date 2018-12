Als ich geboren wurde, wusste ich noch nicht, welche Konkurrenz ich mir für meinen Geburtstag ausgesucht habe. Denn am Heiligabend werde ich 29 Jahre alt. Das Problem: An diesem Tag wird bereits ein sehr prominentes Ereignis gefeiert: die Geburt Jesu Christi.

Für Kindergeburtstagsfeiern kein Platz

Dabei wollte ich eigentlich in Kindertagen meine Freunde mit ulkigen Hüten und elternzermürbenden Spielen an meinem Geburtstag unterhalten. Doch dazu kam es erst gar nicht, denn der Heiligabend ist schließlich ein Familienfest – für Hüte und Freunde ist da kein Platz. Stattdessen trällerten schon ab dem ersten Advent mannigfaltige Weihnachtslieder durch die elterliche Wohnung, die den Geburtstag eines anderen besingen – kein einziges jedoch handelt von mir.

Mitgefühl von Mitmenschen

Erfahren Mitmenschen zum ersten Mal vom Datum meiner Geburt, bringen sie meistens ihr Mitgefühl zum Ausdruck. "Ist es nicht blöd, so an Heiligabend Geburtstag zu haben?", lautet dann die Standardfrage. Geboren am 24. Dezember – eine himmelsschreiende Ungerechtigkeit? Am Geburtstag im Schatten eines anderen stehen? Nein, denn so schlimm ist das Christkind-Dasein gar nicht!

Zweimal Geschenke an einem Tag

Ganz im Gegenteil, die Weihnachtszeit bringt mich schon Wochen vorher in die richtige Stimmung und am Geburtstag habe ich immer die Familie um mich. Außerdem darf ich gleich gleich zweimal Geschenke auspacken – einmal morgens, einmal abends. Da war das Schreiben der Wunschliste in Kindertagen richtige Fleißarbeit.

Das Einzige, was ihn von anderen Geburtstagen unterscheiden mag: Er endet eben etwas früher. Schließlich will das Familienfest am Heiligabend auch seinen Platz haben. Das ist auch völlig in Ordnung, denn was passt besser zu diesem besonderem Datum, als der Geist des Teilens und des friedlichen Miteinanders? In diesem Sinne also: Fröhliche Weihnachten!