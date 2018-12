von Georg Lange und Anna-Maria Schneider

Vor dem Beginn der heißen Phase der Fasnacht gibt es bei der Froschenzunft einige Unruhe. Während der Hauptversammlung der Zunft im Froschenstüble verlas Präsidentin Annette Wrzeszcz eine überraschende Bekanntmachung aus der jüngsten Gruppenführersitzung vor: "Die Froschenholzer haben auf eigenen Wunsch die Zunft mit sofortiger Wirkung verlassen." Lediglich zwei von ehemals 14 Holzern verbleiben in der Abteilung.

Der Vorstand der Froschen enthielt sich während der Versammlung weiterer Kommentare. Die anwesenden Mitglieder nahmen die als Randnotiz überbrachte Information ohne Rückfragen auf. Was war also geschehen? Annette Wrzeszcz erklärt auf Nachfrage des SÜDKURIER, in der Gruppenführersitzung habe es ein Missverständnis in der Kommuniaktion wegen eines internen Konflikts gegeben. Sie selbst sei bei der besagten Sitzung nicht dabei gewesen.

Der Bruch muss noch aufgearbeitet werden

Ausgehend von der Gruppenführersitzung seien also Fehlinformationen in die Abteilungen getragen worden, es kam zum Bruch innerhalb der Zunft, den man noch nicht aufarbeiten konnte. "Wir werden weiterhin das Gespräch suchen, es hat bisher leider noch nicht geklappt. Aber wir werden intern an der Lösung arbeiten", sagt Wrzeszcz. Die Kündigungen stünden nun im Raum. Für die Zunft sei die aktuelle Situation mehr als unangenehm.

Wie es ohne Holzer während der Fasnacht ablaufen soll, darüber müsse sich der Verein erst noch Gedanken machen. Die Froschenzunft hätte jedoch genügend Mitglieder, die mit einer Motorsäge hantieren und den Narrenbaum fällen könnten, bemerkte Betriebsleiterin Michaela Martin am Rande der Versammlung gegenüber dem SÜDKURIER: Die Abteilung bleibe bestehen, suche aber nach neuen Mitgliedern.

Feiern im Narrenpalast ist wieder familiärer geworden

Der Finanzhaushalt der Froschen ist ausgeglichen, zeigte der jüngste Bericht des Vorstandes. Trotz hoher Ausgaben in der letzten Fasnacht für Mieten und Zelte sowie Gema-Gebühren schloss die Narrenzunft mit einem Plus ab und konnte ihre Rücklagen aufstocken. Kassenprüfer Dietmar Baumgartner lobte das die Finanzen schonende neue Konzept des Narrenpalastes, bei dem man die Veranstaltung auf die Turnhalle der Ratoldusschule beschränkt hatte. Der Narrenpalast sei wieder familiärer geworden, weil sich die Narren in einem einzigen Raum aufgehalten hätten.

Narrenmusik der Narrizella hat den Auftritt beim Brunnenfest genossen

Auch wenn die Froschenkapelle beim Brunnenfest der Froschen wegen eines auswärtigen Auftritts fehlte, so zog die Narrenzunft eine sehr gute Bilanz der traditionsreichen Veranstaltung. Für die zunfteigene Froschenkapelle sprang die Narrenmusik der Narrizella Ratoldi ein. "Die Narrenmusik brachte ein anderes Publikum auf das Brunnenfest und die Resonanz war nachhallend. Das Fest hatte eine positive Stimmung", so Dietmar Baumgartner. Der Narrenmusik habe der Auftritt am Brunnenfest so gut gefallen, dass sie den Vorstand um eine Verlängerung der Auftrittszeit gebeten hatte, kommentierte die Präsidentin den Erfolg des Brunnenfestes.

Förderverein löst sich wegen Personalmangels auf

Im März 2018 versammelten sich die Mitglieder des Fördervereins der Froschen. Bei dem Treffen stellten die Vorsitzenden Manfred Horber und Christian Tennstädt ihre Ämter zur Verfügung. Der Förderverein fand bei der Tagung keine Nachfolger in den Ämtern des Vorsitzes und löste sich nach einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zum 22. Mai auf. Gründungsmitglied Dietmar Baumgartner bedauerte die fehlenden Mitgliedsbeiträge, die den Froschen nun fehlen würden. Das Engagement der Vorstandsmitglieder im Förderverein könne hingegen wieder als Manpower in die Narrenzunft einfließen und diese sich mit neuer Kraft auf den Hauptverein konzentrieren, balancierte Baumgartner aus.