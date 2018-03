Radolfzell Kochen mit Erika: Zu Ostern gibt es bunte Eier und Osterfladen

Warum besonders rote Exemplare zu Ostern verschenkt werden und welche Bräuche es zur Osterzeit noch gibt. Mit einem bewährten Rezept für Osterfladen und einer Erklärung, woher diese Bezeichnung stammt.

Was wird an Ostern gegessen? Vor allem ist es das Osterei. Ursprünglich waren es weiße abgekochte Eier, sie wurden ungefärbt verschenkt. Erst im zwölften und 13. Jahrhundert gibt es Berichte darüber, dass sie gefärbt wurden. In China wurden dagegen bereits um 3000 vor Christus bemalte Eier als Frühlingsgabe verschenkt. Früh galt das gefärbte Ei als glücksbringend, als Liebesbote und Orakel. Dass es zur Ostergabe wurde, hängt auch mit der erhöhten Eiermenge im Frühjahr zusammen: Nach der Kälte legen Hennen wieder munter Eier, nachdem es ihnen zuvor zu kalt war.

Das Ei wird gerne mit Versen oder Sprüchen versehen und gar zur Liebeswerbung verwendet: „Ich wünsche, Liebchen, froh und frei, mich Dir, Dich mir zum Osterei.“ Besonders rote Eier spielten eine Rolle, denn Rot ist die Farbe des Blutes und Eier sollten Sendboten des Herzens sein. Um in die Eierkörbe mehr Abwechslung zu bringen und dem roten Ei seinen Vorrang zu lassen, wurden auch braune Eier gefärbt mit Zwiebelschalen oder Kaffee, gelbe mit Safran, grüne mit Kräutern, blaue mit Veilchen oder Malven.

Neben dem Ei als Auferstehungssymbol hat der Hase als Sinnbild der Fruchtbarkeit einen wichtigen Platz an Ostern. Auch das Hefegebäck in symbolträchtigen Formen ist auf dem Ostertisch reich vertreten. Da liegt neben den Schokoladen-Hasen eine begehrte Auswahl jener Süßigkeiten, die während der Fastenzeit nicht zu bekommen waren. Jetzt aber darf man ein Körbchen voller Speisen in die Kirche tragen, um sie weihen zu lassen.

Unter festlichen Gebäcken zur Osterzeit ist zuerst der traditionelle Osterfladen zu nennen. Von dem sagt man, er gehe auf das Fladenbrot zurück, von dem Jesus beim letzten Abendmahl ein Stück abbrach und dem Verräter Judas reichte. Fladen sind flache Brote , die besonders in orientalischen und mediterranen Ländern bis heute weit verbreitet sind. Fladenartig sind auch viele häusliche Hefegebäcke, daher die Bezeichnung Osterfladen.

Osterfladen

20g Hefe mit zwei EL lauwarmer Milch, ein TL Zucker und etwas Mehl glattrühren und gehen lassen. 500g Mehl, fünf Eidotter, 120g zerlassene Butter, 50g Zucker, ein flacher TL Salz, eine abgeriebene Zitronenschale, 1/4 l kühle Milch, etwas Muskat zu festem Teig verarbeiten und an kühlem Ort zwei bis drei Stunden gehen lassen. Daraus drei Osterfladen formen und gehen lassen, bis sie doppelt so groß sind. Mit Eiweiß bestreichen, mit Mandelsplittern bestreuen. Ins vorgewärmte Backrohr eine Tasse Wasser schütten, dass es dampft, die Fladen darin anschließend für 35 bis 40 Minuten backen. Mit Puderzucker bestreuen.