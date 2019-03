von Erika Melsbach

Getreide ist seit eh und je die Grundlage menschlicher Ernährung. Die reifen, goldenen Körner enthalten Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Mineralien und Vitamine – sie sind die perfekte vegetarische Ernährungsquelle. Man zerrieb rohe oder geröstete Körner, mischte sie mit Wasser, Milch, Tierblut oder Fett an und aß diesen Getreidebrei als „Brot“. Das Brot, von Mythen und Riten umgeben, in der Frühzeit der Menschen wie eine Gottheit verehrt, hat immer und überall im alltäglichen Leben eine zentrale Rolle gespielt. Als man in Europa gerade mit der Ackerkultur begann, nannte man die Ägypter schon lange „Brotesser“. Ägypter brachten ihr Brot auch nach Griechenland; dort wurde das Fladenbrot durch Zugabe von Öl, Käse, Milch, Wein, Mohn und vielen Gewürzen im Geschmack verfeinert.

Dinkel ist perfekt für die Herstellung von Spätzle

Als ein Bote längst vergangener Tage kam der Dinkel zu uns. Schon vor 15 000 Jahren wurde dieses Getreide angebaut. Sogar kirchlich wurde der Ruhm des Dinkels bezeugt: die heilige Hildegard von Bingen fand „ein aufgelockertes Gemüt und die Gabe des Frohsinns bei allen, die dieses gesunde Getreide genießen“. Heute wächst Dinkel dort, wo es anderen Getreidesorten zu rau ist. Vor allem eignet sich dieses Wintergetreide bestens für die Herstellung der Spätzle. Nicht nur wegen ihrer Bissfestigkeit und wegen ihres Geschmacks gilt der Dinkel als Nährstoffdepot voller Vitamine, Eiweiß und Mineralstoffe.

Vor 10 000 Jahren war auch Emmer, zusammen mit Gerste, im Vorderen Orient das Hauptgetreide der Bevölkerung. Entstanden ist der Emmer vermutlich nicht durch eine spezielle Züchtung, sondern durch eine spontane Kreuzung in der Natur. Botanisch gesehen ist er eng mit dem Weizen verwandt und bestimmte bereits vor Tausenden von Jahren die Ernährung unserer Vorfahren mit.

Angenehm feinwürziges Aroma

Emmer wird deshalb, wie Einkorn und Dinkel, als „Urgetreide“ oder „Urkorn“ bezeichnet. Seine wichtigsten Anbaugebiete in der Antike waren Babylon, Griechenland sowie Ägypten. Von Griechenland ausgehend hat sich Emmer bereits in Mitteleuropa ausgebreitet, nahm aber dann in der Folgezeit an Bedeutung kontinuierlich ab. Erst in den letzten Jahren erlebt Emmer, zusammen mit anderen Getreidearten, eine Renaissance.

Das Urgetreide sorgt für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung, gibt dem Brot eine charakteristische dunkle Färbung und ein angenehm feinwürziges Aroma.