Radolfzell vor 2 Stunden

Kochen mit Erika: Power aus dem Bienenstock

Es macht richtig Spaß, in diesen Tagen dem quirlig-bunten Leben in den prachtvoll blühenden Obstbäumen zuzusehen und zuzuhören. Der Mensch liebt den Bienenhonig zum Süßen, der auch in vielen Rezepten den Zucker ersetzen kann.