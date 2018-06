Radolfzell Kochen mit Erika: Melonen sind echte Durstlöscher mit nur wenig Kalorien

Die ursprünglich aus dem Orient und Afrika stammenden Kürbisgewächse erfrischen und stellen auch den verwöhntesten Gaumen zufrieden.

Melonen sind saftreiche, erfrischende Kürbisgewächse. Man unterscheidet Zucker- und Wassermelonen. Die Zuckermelonen stammen aus dem Orient, dagegen kommen die Wassermelonen aus den afrikanischen Steppen. Sie werden heute im ganzen Mittelmeerraum angebaut. Das zumeist rote, ganz innen von vielen schwarzen Samen durchsetzte Fruchtfleisch schmeckt erfrischend süß und ist in allen heißen Ländern bei Wasserknappheit ein Labsal für Mensch und Tier. Die Wassermelonen enthalten 91 Prozent Wasser und eignen sich daher, kalt serviert, für köstliche kalorienarme Desserts. Sie sind von Natur aus so süß, dass sie auch den verwöhntesten Gaumen zufriedenstellen, und bieten damit den belebenden Abschluss einer Mahlzeit, ohne dabei zu viele Kalorien zu liefern.

Beim folgenden Rezept für Melonensalat wird jedoch eine andere Melonenart gebraucht: die Honigmelone. Eine weitere Zutat ist Ingwer. Dabei handelt es sich um die knolligen Wurzelstücke einer südostasiatischen Staudenpflanze, die heute auch in Afrika und Westindien kultiviert wird. Die bis zu 10 cm langen graubraunen Wurzelstücke werden geschält oder ungeschält getrocknet und kommen stückweise (oder auch als Pulver) in den Handel. Ingwer duftet mild würzig und schmeckt eigentümlich scharf und brennend. Ingwer war im Mittelalter ein beliebtes Gewürz, kam dann aber aus der Mode. Erst das Interesse an indischen und indonesischen Gerichten hat den Ingwer wieder in unsere Küchen gebracht. In seiner Heimat in China und vor allem auch in der arabischen Welt werden große Mengen der scharf-würzigen Wurzel verbraucht.

Die jungen, zarten und saftigen Wurzeln des chinesischen Ingwer werden schon seit über 2000 Jahren kandiert angeboten. Afrikanischer Ingwer dient vorzugsweise zur Herstellung von Ingwer-Bier und -Likör. Im Mittelalter lag das europäische Zentrum der Ingwerverarbeitung in Basel, wo heute noch das Imbergässlein an die einstige Bedeutung des Gewürzes erinnert. Hier waren damals die Lebkuchenbäcker zuhause. Der ausgeprägte, leicht scharfe Geschmack des Ingwers bildet einen interessanten Kontrast zum zarten Aroma der Honigmelonen.