von Erika Melsbach

Nudeln haben sich in allen ihren Formen auf der ganzen Welt vervielfältigt. Ob innen hohl oder außen geriffelt, ob rechtsherum oder linksherum gelockt, ob kurz, dick, krumm oder kompakt – jede Nudel hat ihre Eigenart bewahrt. Ob gekocht, gedämpft, gebacken, gefüllt oder mit würziger Sauce serviert, ob mit Löffel und Gabel oder anders gegessen, sie schmeckt immer wie erwartet.

Über die ursprüngliche Herkunft der Nudel entspannen sich manche Legenden. Tatsache ist, dass Teigwaren zu den ältesten Grundnahrungsmitteln der Menschheit gehören. Seit Beginn des Getreideanbaus zermahlten die Menschen die Getreidekörner und rieben aus Getreideschrot und Wasser einen Teig an, der als Fladen an der Sonne luftgetrocknet wurde. Der Teig wurde in Streifen geschnitten und in warme Brühe eingelegt – fertig war die Nudelsuppe. Das älteste überlieferte Rezept stammt aus China. Vor über 4000 Jahren aufgeschrieben, handelt es sich um eine kulinarische Anleitung, die Nudeln mit Hühnerfleisch kombiniert.

Auch die Römer kochten bereits Nudeln

Die Geschichte der Nudel ist nicht eindeutig. Marco Polo war keineswegs ihr Erfinder, was Jahrhunderte lang behaupt wurde; er hat allenfalls zu ihrer Verbreitung beigetragen, als er sie von seiner Chinareise nach Italien mitbrachte. Chinesen und Japaner verstanden schon lange vor Christi Geburt die kunstgerechte Herstellung der Nudeln. Auch die Römer haben bereits pikante Nudeln in fetter Brühe gekocht und mit Käse, Pfeffer, Safran und Zimt angerichtet. Später haben dann die Araber von den Sizilianern die Kunst der Nudelherstellung erlernt. Als Ende des 17. Jahrhunderts, nach Erfindung der Spaghettipresse, die Massenproduktion für die Verbreitung von Nudelgerichten auch an das einfache Volk erfolgte, wurde in ganz Europa eine wahre Nudelbegeisterung ausgelöst. Bald hieß alles, was die Italiener aus Mehl und Wasser hervorbrachten, „Pasta“.

Nudeln machen gar nicht dick

Und was ist dran am Vorurteil, Nudeln machten dick? Die Floskel von der „nudeldicken Dirn“ entspricht nicht der Wahrheit. Eine normale Portion Nudeln mit Tomatensauce und geriebenem Käse enthält etwa 450 Kalorien. Damit zählt das Nudelgericht zu den leichtesten Mahlzeiten. Nudeln liegen nie schwer im Magen, höchstens eine allzu reichhaltige Sauce.