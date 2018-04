Radolfzell Kochen mit Erika: Leichte Frühlingskost ist jetzt angesagt

Die Brennnessel ist ein seit Jahrhunderten hochgeschätztes und bewährtes Küchenkraut, das reich an heilsamen Wirkstoffen ist.

Wohl keine andere Jahreszeit wird mit soviel Sehnsucht erwartet wie der Frühling. Unsere Träume sind erfüllt von Vogelgezwitscher und Veilchenduft. Es verlangt uns nach luftiger Kleidung und besonders nach Frische. Unser Organismus macht seine Ansprüche auf gesundheitsfördernde Inhaltstoffe, auf junges Gemüse, frische Kräuter und Früchte geltend. Heißhunger auf den ersten Salat, Radieschen, zarten Zwiebellauch, Schnittlauch oder Petersilie erfüllt uns. Jetzt treibt es viele Leute energisch hinaus auf Felder und Wiesen, um dort allerlei Wildpflanzen für die eigene Küche zu sammeln. Alljährlich beschenkt uns die Natur aufs Neue mit so wunderbaren Wildkräutern wie Löwenzahn, Brennnessel, Gänseblümchen oder Sauerampfer. Diese verbessern nicht nur den Geschmack von Speisen, sie liefern auch wohlschmeckende, leichte Frühlingskost. Woher die begehrten Frühlingspflanzen auch stammen mögen, sie müssen allesamt behutsam behandelt werden, damit ihre gesundheitsfördernden Inhaltstoffe möglichst ungeschmälert in unseren Organismus gelangen können.

Da ist die Brennnessel, die man meist auf Ruinen, Schutthalden, bei Hecken oder Zäunen findet und mit der man eher unangenehme Bekanntschaft macht, indem die winzigen Nesselhärchen auf der Haut brennen und rote Stellen hinterlassen – wer weiß denn schon und hätte ihr zugetraut, daß sie ein seit Jahrhunderten hoch geschätztes und bewährtes Küchenkraut ist, reich an heilsamen Wirkstoffen, blutreinigend, schleimlösend und harntreibend? Im Frühjahr gesundes Futter für Gänse und Enten, ist sie auch dem eigenen Gaumen gut; man verwendet junge Blätter wie Spinat und zum Strecken von Wildgemüse. Die brennende Nessel wurde aber nicht nur gegessen, sondern auch zum „Geißeln“ verwendet: das Brennen belebte frühlingshaft die Haut, trieb alle Winterunlust aus und machte fröhlich – so glaubte man wenigstens, probatum est.

So wird's gemacht

Brennnesselgemüse (für zwei Personen): 300 Gramm entstielte junge Brennnesseln gut waschen und in einem Tuch trocken schleudern. Mit etwas Butter in einer Pfanne zusammen fallen lassen, auf ein Sieb geben und gut ausdrücken. Grob hacken und warm stellen. Eine feingehackte Schalotte (auch Edelzwiebel, Askalonzwiebel, Eschalotte oder Eschlauch genannt) in Butter mit Knoblauch anschwitzen, mit einem Teelöffel Mehl bestäuben und ein Achtel Liter Sahne darunter rühren. Ein Achtel Liter Gemüsebrühe darin lösen, mit Muskat, Meersalz und Pfeffer würzen und die gehackten Brennnesseln untermischen. Noch zwei Minuten kochen lassen – fertig ist das Gericht!