von Erika Melsbach

In den meisten Küchen hängt ein Knoblauchzopf und wartet auf den Einsatz, möglicherweise als Gewürz oder Heilmittel. Der Knoblauch hat einerseits sehr viele Liebhaber, weil er gesund ist und gut schmeckt – andererseits auch Feinde, weil er stinkt. Knoblauch (Allium sativum) die aus mehreren Zehen zusammengesetzte Knolle, ist in der Dsungarei an der chinesisch-russischen Grenze zu Hause. Das aufdringlichste der über 200 Sorten umfassenden Familie der Zwiebelgewächse gehört mit seinem penetranten Duft nicht nur in die meisten Küchen der Welt, sondern auch in die Apotheken. In vielen alten Kräuterbüchern finden fast alle Pflanzen aus Garten, Feld und Wiesenrain Erwähnung. Einige werden heute noch genutzt, viele dagegen findet man überhaupt nicht mehr. Ein leicht verfügbares pflanzliches Hausmittel, dessen Wert sich durch alle Zeiten hindurch erwiesen hat, ist der Knoblauch, ein bewährtes Mittel gegen Erkältung.

Knoblauch hilft auch gegen Erkältungen

Bei allen typischen Gesundheitsstörungen zur Winterzeit, wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Schüttelfrost und Fieber, kann man sich auf die heilsame Wirkung von Knoblauch verlassen. Er ist ein natürliches Antiseptikum, verfügt über antibiotische Eigenschaften und wirkt vorbeugend und sogar lindernd. Er ist in manchen Kräutermischungen enthalten und wird in Pillen, Säften und Pulvern als Wundermittel angeboten. In früheren Zeiten kamen die Linderungs- und Heilmittel gegen Husten und Erkältungskrankheiten ja nicht aus der Apotheke, sondern aus der Küche.

Ohne Frage aber stellt der Genuß von Knoblauch eine Zumutung für die Umwelt dar. Das mag in der Familie angehen, sofern alle Mitglieder ihn gleichzeitig verzehren. Eine Möglichkeit gibt es allerdings, um Knoblauch in größeren Mengen einzunehmen: nämlich in Gestalt einer Suppe. Wenn diese rasch zubereitet und siedendheiß serviert wird, ist der charakteristische Knoblauchgeschmack, den manche als so aufdringlich empfinden, weniger deutlich spürbar.

Bei der Verwendung sollte man mit frischem Knoblauch besonders vorsichtig umgehen, denn er hat den stärksten Geruch. Ohnehin reicht nur wenig Knoblauch, wenn man Fleisch, Fisch, Kartoffeln, Suppen und Salate damit würzen will. Man schmeckt ihn immer heraus, aber nicht zum Schaden des Gerichts. (ae)