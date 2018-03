Radolfzell/Überlingen Kochen mit Erika: Gutes und Wohlschmeckendes aus Tirol

Es gibt kaum ein Lebensmittel, das man nicht zu Knödeln verarbeiten könnte.

„Knödel, Nudeln, Nocken, Plenten sein die vier Tiroler Elementen“ lautet ein alter Bauernspruch in Tirol, dem alpinen Ländchen, dem ein stattlicher Teil meiner Vorfahren entstammt. Demnach ist es wohl verständlich, daß auch bei uns viel und gerne nach Tiroler Art gekocht wurde. Die vier genannten Gerichte sind in der Tat mit ihren Variationen eine Grundlage der spezifischen Tiroler Küche. Im süddeutschen Raum, in Österreich und in Südtirol ist dabei für diese aus Teig hergestellte Speise in kugeliger Form die Bezeichnung Knödel üblich. In Nord- und Westdeutschland ist hingegen die Bezeichnung Kloß weit verbreitet.

Die Kunst, die Knödel richtig zu kochen, galt einst sogar als Befähigungsnachweis für die Heirat: schön rund, nicht zu groß und nicht zu klein mußte der Knödel sein, locker und nicht fransig verkocht. Ein historisches Fresco von 1131 in der Burgkapelle von Hocheppan zeigt, wie die Köchin gerade einen Knödel probiert.

Man kennt vielerlei Knödelsorten: Grieß-, Käse-, Speck-, Leber-, Topfen-, Fisch-, Zwetschgen-, Marillenknödel. Es gibt kaum ein Lebensmittel, das man nicht zu Knödeln verarbeiten könnte. Auch aus Brot, Buchweizen oder gar aus Kartoffeln werden sie gemacht. Serviettenknödel werden in einer Serviette gekocht und dann in Scheiben geschnitten. Die klassische Knödelfrage aber wurde von Karl Valentin aufgeworfen: heißt es Semmelknödel oder Semmelnknödeln?

Wenn die Knödel fertig sind, müssen sie sofort gegessen werden; wehe dem, der die Köchin warten läßt. Nach altem Brauch ißt man den ersten Knödel in der Suppe, den zweiten mit Kraut, den dritten mit eingemachtem Fleisch, den vierten mit Salat; wer dann noch Mut und Kraft hat, fange wieder von vorne an.

Weil wir gerade in der Fastenzeit sind: Nebenstehend gibt es ein ein Rezept für Tiroler Fastenknödel.

So wird's gemacht

Tiroler Fastenknödel: Zehn alte Semmeln in kleine Würfel schneiden und in zwei EL Butter mit etwas Petersilie leicht durchrösten. Vier Eier mit zwei Tassen Milch verquirlen, über die Semmeln gießen und eine halbe Stunde stehen lassen. Eine feingehackte Zwiebel anrösten und mit zwei EL Semmelbröseln, einem EL Mehl und Salz zur Masse geben, alles gut vermischen. Mit nassen Händen erst einen Probeknödel formen und in kochendes Salzwasser legen. Wenn er zu weich ist, noch etwas Semmelbrösel hinzufügen. Die Knödel bei kleiner Hitze 15 bis 20 Minuten ziehen lassen. (ae)