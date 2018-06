von Erika Melsbach

Jetzt im Sommer gibt es für jede tüchtige Hausfrau gute Ideen für einfache, aber delikate Speisen. So zum Beispiel, wenn sie einen Garten hat, geht sie mit einem Korb durch die Beete, zupft allerhand Kräuter ab, legt wohl auch einen Zucchino und die erste Tomate sowie andere Gemüse, die es gerade zu ernten gibt, dazu; eine Kohlrabi, ein paar Erbsen, Karotten, neue kleine Kartoffeln könnten das sein.

Flink und sorgfältig wird alles gewaschen, in kleine Stücke geschnippelt, mit einer gehackten Knoblauchzehe gemischt. In einen großen Topf wird reichlich Olivenöl gegossen, man gibt das Gemüse dazu, schwenkt alles im erhitzten Öl und läßt es mit etwas Wasser zugedeckt eine Stunde vor sich hin köcheln, bis es wunschgemäß weich ist. Fein gewiegte Kräuter zugeben, abschmecken, mit frisch geriebenem Parmesan und einer knusprigen Baguette servieren.

Gemüsesuppen, richtig gekocht, mit Speck, Olivenöl oder frischer Butter angemacht und reichlich mit Kräutern gewürzt, sind nicht nur gesund, sie schmecken auch delikat. Eine Minestrone – so heißt eine solche Suppe im Süden – enthält im Prinzip alle Gemüse, welche die jeweilige Jahreszeit gerade frisch anbietet.

Aus Wildpflanzen wurden Kulturpflanzen

Das Gemüse spielt in der Ernährung der Menschen eine bedeutende Rolle. Die große Skala der Gemüsearten hat ihren Ausgangspunkt bei den Wildpflanzen, die schon von den unsteten Nomaden und Jägervölkern gesucht und für Speisezwecke verwendet wurden. Nachdem man ihren Nutzen als Nahrungspflanzen und zum Teil sogar ihre Heilwirkung erkannt hatte, wuchs bei einzelnen Völkern das Interesse an der Sesshaftigkeit. Man begann mit Bodenkultur und dem Anbau verschiedener Gewächse. So wurden aus begehrten Wildpflanzen allmählich Kulturpflanzen. Im Laufe der Jahrtausende entstanden die uns heute bekannten Gemüsearten.

Mit Recht bezeichnen wir Gemüse und Obst als Quelle unserer Gesundheit. Eine Hausfrau, die sich um das Wohlergehen ihrer Familie sorgt, wird deshalb täglich zu Gemüse greifen und damit zugleich in ihren Küchenplan angenehme Abwechslung bringen.

So wird’s gemacht Querbeet-Gemüse-Suppe „Minestrone“: Zutaten sind 1/2 kg Spargel, 4 Karotten, 3 Kartoffeln, eine Handvoll Erbsen, 1 Kohlrabi, etwas Broccoli, Schnittlauch, Petersilie, Kerbel und andere Kräuter, eventuell etwas gewürfeltes Putenfleisch, 4 EL Ölivenöl, Gemüsebrühe. Falls man Fleisch zur Suppe gibt, dieses zuerst im Öl anbraten, dann das gewaschene, klein geschnittene Gemüse anschwitzen. Mit Brühe ablöschen, so dass es eine kräftige Suppe wird. Zugedeckt leise köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist. Abschmecken, zum Schluß die fein gewiegten Kräuter aufstreuen, mit frisch geriebenem Parmesan servieren.

