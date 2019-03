von Erika Melsbach

Es gibt ja Kräuter, die recht anspruchslos vor sich hin gedeihen und dennoch kaum Arbeit machen. Ein solches ist zum Beispiel die Gartenkresse, aus der Familie der Kreuzblütler, auch Kressekraut oder Pfefferkraut genannt. Ob man darin eine Gewürzpflanze, eine Salatpflanze oder eine Gemüsepflanze sieht, ist einerlei. Es ist jedenfalls ein recht gesundes, vitaminhaltiges, aromatisches, verdauungsfördendes, blutreinigendes Kräutlein und besonders im Frühjahr sehr beliebt, wenn der Hunger nach frischem Grün groß ist. Die Blätter schmecken pikant pfeffrig, enthalten eine gute Portion Vitamin A sowie immerhin auf 100 g Kraut 60 mg Vitamin C, dazu Senföl und Schwefel. Kresse gilt als harntreibend und blutreinigend und wird deshalb gerne für Frühjahrskuren verwendet.

Die Gartenkresse stammt aus dem Vorderen Orient, hat sich aber überall schnell verbreitet und großen Anklang gefunden. Sie gehörte zu den Küchenkräutern der Griechen und Römer und wurde bereits von Karl dem Großen zum Anbau empfohlen. Im 16. Jahrhundert rühmt man die Kresse in verschiedenen Kräuterbüchern, zuvor war sie in Klöstern und bei Hofe bekannt.

Vielseitig verwendbar

Das frische, grüne Kraut findet auch heute in der Küche vielseitige Verwendung. Delikatessen gerade jetzt im Frühling: ein Butterbrot mit Kresse und knackigen Radieschen, Frischkäse mit fein gehackter Kresse, verlockende Omeletts und Eierspeisen auf dekorativen kalten Platten, allemal verfeinert vom zarten Grün der Kresse. Der größte Vorteil der Gartenkresse ist: Man kann sie überall selber anbauen, im Garten, auf dem Balkon, ja sogar in einer flachen Schale im Zimmer. Die Kresse eignet sich hervorragend für die „Fensterbrettkultur“. Man füllt flache Blumenschalen mit Erde, streut darauf dicht und gleichmäßig die Samen und schafft sich so die Möglichkeit, konzentrierte Vitalstoffe zu bekommen. Unsere Kinder hatten ihre besondere Freude, wenn die vor Ostern in einem Suppenteller vorgenommene Aussaat schon nach 10 bis 12 Tagen aufgegangen war und pünktlich zum Fest mit der Schere abgeerntet werden konnte.