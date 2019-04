von Erika Melsbach

Der Spargel hat einen noblen und vornehmen Ruf. Schon in der Antike galt er als Aristokrat unter den Gemüsearten. Bereits in der Steinzeit wurde wilder Spargel gegessen. Im alten Ägypten wurden die Spargelpflanzen kultiviert, das läßt sich durch 5000 Jahre alte Grabfresken beweisen, auf denen gebündelte Spargelstangen abgebildet sind. Weil den Spargel jeder kennt, muß man ihn nicht näher beschreiben. Man unterscheidet weißen, violetten und grünen Spargel, die letzten beiden Sorten werden bei der Ernte über der Erde abgeschnitten, der weiße hingegen unter der Erde. Er wird zuerst geerntet, schmeckt zart und angenehm, hat aber nur wenig Nährwert. Das bewirkt, dass sein geringer Kohlehydratgehalt den Spargel, zusammen mit Butter oder Ei, zu einer hochwertigen Diabetikerkost macht.

Stoffe zur Entschlackung

Botanisch gehört der Spargel – wie Zwiebeln, Knoblauch und Schnittlauch – zu den Liliengewächsen. Schon vor Jahrhunderten hatte man eine Vorstellung davon, dass der Spargel harntreibende Stoffe zur Entschlackung enthält. Inzwischen weiß man, dass es sich um die Kaliumsalze in den Spargelstangen und die Asparaginsäure in den Spargelspitzen handelt. Bei uns in Deutschland ist Spargel von Anfang April bis zum Johannistag am 24. Juni auf dem Markt. Mit Bangen wird er jedes Jahr erwartet, denn, kapriziös wie er ist, macht er sein Auftreten von mancherlei Bedingungen abhängig: vor allem vom ihm zuträglichen Boden, der locker sein muß, um dem Sproß das Aufschießen zu erleichtern. Dazu ist ganz bestimmte Feuchtigkeit nötig, nicht zu viel, nicht zu wenig Wärme, und an den Erntetagen ein leicht bedeckter Himmel. So wird der Spargel zu einer Delikatesse, auf die man sich von Jahr zu Jahr von neuem freut. Wer im Badner Land Spargel sagt, denkt wohl auch an Schwetzingen, in dessen Schloßgarten 1658 erstmals dieses Gemüse angebaut wurde; noch heute ist Schwetzingen für seinen Spargel berühmt. Mit Stolz erklärt ein alter Fassadenspruch den richtigen Umgang mit dem Feingemüse: „Laßt die Spargel munter schießen, laßt die Buttersoße fließen, taucht die Spargel flugs hinein, doch laßt keine holzig sein.“

Ein Weißburgunder passt perfekt dazu

Natürlich gibt es auch bei uns auf der Höri frischen Spargel, und auf den Märkten und in den Gasthäusern wird das begehrte Gemüse angeboten. Es gehört zum einheimischen Stil, als Portionsmenge ein Pfund Rohgewicht zu bündeln, alle Stangen gleich lang. Die Stangen werden zuerst gewaschen, geschält und gleich lang geschnitten, dann in Bündeln zusammengebunden und in Salzwasser bissfest gekocht. Man kann sie sofort ganz warm auf einer Serviette, die das Wasser aufnimmt, anrichten.

Serviert werden sie in der Regel mit zerlassener Butter, Sauce Hollandaise oder Vinaigrette. Daneben gibt es gekochten Schwarzwälder Schinken, neue Kartoffeln oder Pfannkuchen. Gut schmeckt dazu ein kühler Weißburgunder oder Silvaner.