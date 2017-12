Radolfzell Kochen mit Erika: Das rückt dem Kater zu Leibe

Um den Brummschädel wieder verschwinden zu lassen, braucht es etwas Kräftiges, Herzhaftes.

Silvester ist für viele eine recht lockere Angelegenheit. Wir verabschieden ein altes und begrüßen ein neues Jahr und tun das leichtfertig mit Tanzen, Trinken, Lärmen und Feuerwerk. Wenn es dann mal wieder länger zugeht auf der Silvesterparty, hilft ein bewährtes Gericht anderntags wieder zurück ins blühende Leben. Um den fauchenden Kater aus dem Brummschädel wieder verschwinden zu lassen, braucht es etwas Kräftiges, Herzhaftes – man muß essen! Glorreiche Vorbilder für diese Methode finden wir in der Geschichte, etwa in der burschikosen Liselotte von der Pfalz. Sie gab gar nichts auf Kaffee, Tee oder Schokolade, sondern bekämpfte ihren Kater lieber mit Schinken und Würsten und erholte sich so von ausschweifenden Trink- und Festnächten. Zum gleichen Zweck nutzten die Griechen den Kohl, die Franzosen die Zwiebelsuppe und die Deutschen den Hering.

Bedeutende Männer haben dem Hering Anerkennung zuteil werden lassen. Kein Geringerer als der Altkanzler des Deutschen Reiches adelte den Hering durch die Verleihung seines Namens. So fand der „Bismarck-Hering“ Eingang in die Häuser der vornehmen Welt. Schon früher war er sogar hoffähig geworden. Die Chronik erzählt von einem reichen Nürnberger Kaufmann im Mittelalter, der den bis dahin in Deutschland unbekannten, aber plötzlich zu mächtigem Ansehen gekommenen Hering beim Kaiser verklagte: Dieser Fremdling habe seinen blühenden Vertrieb des Thunfisches jäh zum Erliegen gebracht. Leider weiß man nicht, wie der hochpolitische Prozess damals ausgegangen ist. Jedenfalls hat der Hering seinen Siegeszug nicht unterbrechen lassen und ist nur um so erfolgreicher ins Volk eingedrungen. Am Ende erwies sich er sich als der mächtigste Fisch. Wo er erschien, blühten Städte und Länder auf, wo er ausblieb, gab es an den Küsten Hungersnöte.

Der Hering ist ein wirtschaftlich wichtiger Fisch der nordeuropäischen Meere. Ein großer Teil der Fänge wird schon an Bord der Fangschiffe verarbeitet und verpackt. Das Fleisch des Herings ist sehr schmackhaft, reich an Eiweiß und Fett. Frisch wird er als „Grüner Hering“ bezeichnet; man kann ihn braten, sehr beliebt ist er auch zum Grillen auf dem Holzkohlengrill. Viele Heringe werden zu Halbkonserven verarbeitet: Bismarck-Hering, Rollmops, Brathering, Salzhering. Der „Bückling“ ist ein ausgenommener, gesalzener, kaltgeräucherter Hering. Der „Matjeshering“ ist der noch nicht geschlechtsreife Fisch, bei dem sich Rogen und Milch noch nicht gebildet haben.

Wenn die Weihnachtszeit heranrückte mit ihren süßen Festen, dann winkte als besonderer Hochgenuß der Heringsalat (siehe Rezept).

Roter Heringssalat

250 g gekochte Rote Rüben, 1 bis 2 Äpfel, 1 bis 2 gekochte Kartoffeln. Alles in zierlich kleine Würfel schneiden und vermischen. 4 Matjesfilets wässern, in Streifen schneiden und dazu geben. 100 bis 125 g Mayonnaise mit 2 EL saurer Sahne verrühren, mit Senf, Salz, Pfeffer abschmecken, darüber gießen und mischen. Den Salat kalt gestellt durchziehen lassen.