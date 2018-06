Radolfzell Knapp an Gold vorbei: Möggingen bekommt die Silbermedaille im Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Für den Sieg hat es am Ende doch nicht gereicht: Möggingen belegt im Landeswettbewerb von "Unser Dorf hat Zukunft" einen soliden zweiten Platz. Doch der Wettbewerb hat die Dorfentwicklung einen großen Schritt vorangebracht.

Für den Bundesentscheid hat sich Ulm, ein Ortsteil der Stadt Renchen im Ortenaukreis qualifiziert. Insgesamt haben vier Dörfer Gold und fünf Dörfer Silber gewonnen. Mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurden neben Ulm das Dorf Dächingen, Stadt Ehingen a. D. (Alb-Donau-Kreis), Langenbrand, Gemeinde Forbach (Landkreis Rastatt) und Oberginsbach, Stadt Krautheim (Hohenlohekreis). Silber ging an folgende Gemeinden: Bechtoldsweiler, Stadt Hechingen (Zollernalbkreis), Dürnau (Landkreis Göppingen), Fröhnd (Landkreis Lörrach), Möggingen, Stadt Radolfzell (Landkreis Konstanz) und Sulzbach, Stadt Gaggenau (Landkreis Rastatt).

Der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, gratulierte allen teilnehmenden Dörfern. „Mit dem Landeswettbewerb ‚Unser Dorf hat Zukunft‘ setzen wir wichtige Impulse zur Steigerung der Lebensqualität im Ländlichen Raum", so Hauk. Es sei beeindruckend, was sich in den Teilnehmerdörfern bewegt habe und welche Impulse von diesem Wettbewerb ausgehen. „Die Bürger entwickeln gemeinsam mit der Verwaltung Konzepte für eine lebenswerte Zukunft ihres Dorfes und bringen sich ganz konkret in die Gestaltung ihres Lebensumfeldes ein. So gestalten sie beispielsweise Treffpunkte für die Dorfgemeinschaft, organisieren Nachbarschaftshilfe oder setzen sich für die Erhaltung einer attraktiven Landschaft ein“, erklärte Minister Hauk laut einer Presseinformation.

Der Wettbewerb habe einen ganzheitlichen Ansatz. Die Entwicklung zukunftsorientierter Konzepte werde ebenso behandelt wie wirtschaftliche Initiativen oder die von der Dorfgemeinschaft erbrachten Leistungen in kulturellen und sozialen Bereichen. Auch eine ansprechende Baugestaltung oder die Erhaltung einer intakten Natur in Dorf und Landschaft sollen zur Attraktivität der Orte beitragen. Der aktuelle Schwerpunkt des ELR liege auf der Innen- und Ortskernentwicklung. Mit dem Förderschwerpunkt "Innenentwicklung/Wohnen" entstünden zeitgemäße Wohnungen, neu gestaltete Ortskerne und Raum für neues Bauen in den Ortsmitten. „Die finanzielle Förderung aus dem ELR und der Wettbewerb ‚Unser Dorf hat Zukunft‘ ergänzen sich damit in idealer Weise", sagte Minister Hauk.