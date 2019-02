von Natalie Reiser

Die Geriatrie im Hegau-Bodensee-Klinikum Radolfzell ist um eine Palliativstation erweitert worden. Schwerkranken Patienten stehen drei helle Einzelzimmer in einem abgetrennten Bereich zur Verfügung. In der Abteilung sollen Patienten behandelt werden, für die Ärzte eine begleitende Therapie suchen, die fortgeschrittenes Leiden erträglich macht.

Zusätzlich wurde ein Lesezimmer eingeweiht. Der Umbau und die Ausstattung der Räume wurden durch eine Spende des Hospizvereins mitfinanziert.

Der neue Leseraum der Geriatrie im Klinikum Radolfzell ist in warmen Farben gehalten. Bei der Einweihung unterhalten sich v.l. Peter Fischer (Geschäftsführer des GLKN) und Achim Gowin (Chefarzt der Geriatrie) sowie Mitarbeiter und Gäste.

Der Wunsch eine Palliativstation einzurichten sei nicht ganz neu, berichtete Peter Fischer, Geschäftsleiter des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz (GLKN). Viele Patienten litten im Alter unter mehreren Krankheiten und stünden an der „Schnittstelle zu einer palliativen Behandlung“, führte Achim Gowin, Chefarzt der Geriatrie, aus: „Wir stehen dann vor der Entscheidung, wieviel Diagnose und Therapie dem Patienten zugemutet werden soll.“

Das betreffe ältere multimorbide Patienten, die an bis zu zehn oder mehr Erkrankungen leiden, aber auch Patienten mit fortgeschrittenen Tumorerkrankungen, Personen mit neurologischen, Herzkreislauf- oder Hirnabbauerkrankungen. Ein Team von Ärzten entscheide, wann der Fokus von einem heilenden Therapieansatz auf eine begleitende Therapie verschoben wird. Dann stünde im Vordergrund, Symptome wie Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Angst, Panikstörungen, Depression oder hochgradige Schwäche zu lindern.

Christoph Labuhn (evangelischer Klinikseelsorger, links) spricht einen Segen zur Einweihung der Palliativstation. Bild: Natalie Reiser

Ziel der Palliativmedizin sei es, die Leiden des Erkrankten soweit zu lindern, dass er die ihm verbleibende Zeit zu Hause, im Kreis von Angehörigen oder von Freunden begleitet, erleben kann. Dass die Palliativstation vor allem für Ruhe und Schutz in der letzten Lebensphase sorgen soll, wird auch durch die Gestaltung der Räume unterstrichen, die in warmen Farben gestrichen und eingerichtet sind. Angehörige können sich auf Liegen in den Zimmern ausruhen.

Über dem Eingang der Station hängt ein Vier-Jahreszeiten-Bild des Fotografen Achim Mende. Es zeigt einen Baum über den Hügeln des Bodensees vor der Alpensilhouette. In den Zimmern hängen weitere großformatige Motive des Bodenseeraums. Achim Gowin und Peter Fischer bedankten sich für die Spende des Künstlers. Die Werke trügen sicherlich dazu bei, dass Patienten ihr Aufenthalt angenehmer gestaltet werde.

Hospizverein macht es möglich

Dass die Palliativstation zu diesem Zeitpunkt ins Leben gerufen werden konnte, sei einer Spende des Hospizvereins zu verdanken, erklärte Fischer. Der Verein hatte sich entschieden, eine große, durch ein Testament erhaltene Spende für den Ausbau der Palliativstation einzusetzen. Helene Haas, Vorsitzende des Hospizvereins, hält die palliative Versorgung für sehr wichtig: „Hier können Schwerstkranke soweit versorgt und gestärkt werden, dass viele im Anschluss wieder in ihr eigenes Heim entlassen werden können.“ Ihrer Erfahrung nach ist es der größte Wunsch unheilbar kranker Menschen, ihre verbleibende Lebenszeit in ihrer gewohnten Umgebung zu verbringen.

Mit der Spende richtete das Klinikum auch ein Lesezimmer ein. Hier kann man Klavier spielen, lesen oder sich unterhalten. Auch Lesungen, Auftritte des Klinikchors und der Klinikclowns sind hier geplant.