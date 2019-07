von Marina Kupferschmid

Im Böhringer Ortschaftsrat setzt durch die stärker gewordene FDP und die verlorene Ratsmehrheit der CDU ein deutlich spürbarer Klimawandel ein: Drei Minuten vor Beginn der Sitzung herrscht am Ratstisch angespannte Stille.

FDP schlägt Gegenkandidat vor

Zwei Wochen zuvor hatte Manfred Brunner (FDP) in der konstituierenden Sitzung überraschend seinen Parteikollegen Wolfgang Tietze als Gegenkandidat zum bisherigen Ortsvorsteher Bernhard Diehl (CDU) vorgeschlagen. Diehl wurde dann in geheimer Abstimmung mit einer Oppositionsstimme, einer Enthaltung sowie dem Fehlen eines Ratsmitglieds wiedergewählt.

Tietze hatte zuvor seine Kandidatur damit begründet, dass er eine gleichberechtigte Verteilung der Kompetenzen innerhalb des Gremiums vermisse. Er warf Diehl vor, es habe Entscheidungen gegeben, die den Wähler veranlasst hätten, nun der FDP ihr Vertrauen zu schenken.

Bernhard Diehl gibt Erklärung ab

In der jüngsten Sitzung des Rates gab Bernhard Diehl nun eine Erklärung zu Tietzes Vorwürfen ab:

Zum Vorwurf, der Bahnhof Böhringen sei als letztes Projekt in die Modernisierung aufgenommen worden:

„Falsch. Alle Bahnhöfe entlang der Seehas-Strecke wurden gemeinsam in das Modernisierungsprogramm aufgenommen. Es sind auch noch nicht alle vollendet. Nicht nur in Böhringen fehlt es noch an verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel vom Seehas aus in Konstanz-Petershausen und noch an weiteren Bahnhöfen zu sehen ist.“

Zum Zustand rund um das Feuerwehrhaus in Böhringen:

„Sie sagen zu Recht, dass er seit Jahrzehnten eine Zumutung ist. Dies betrifft alle Ortsvorsteher und Ortschaftsräte, die seit über 35 Jahren einen Neubau fordern.

Ich kann mich aber nicht erinnern, dass jemals in einer Haushaltsplan-Beratung Stadtrat Herbert Brunner, der ja aktives Mitglied der Feuerwehr bis vor einigen Jahren war, sich hier entsprechend eingebracht hätte.

Zur Behauptung, der Ortschaftsrat habe unter Vorsitz von Bernhard Diehl 2014 einstimmig entschieden, dass eine künftige Gemeinschaftsschule am Standort Böhringen entstehen solle, der Ortsvorsteher aber im Gemeinderat dagegen gestimmt habe:

„Falsch. Am 25. Juni 2014 hatten wir die Entwicklung der Grund- und Werkrealschule Böhringen auf der Tagesordnung. Eingeladen war Rektorin Alexandra Biechele; der Beschlussvorschlag lautete: die Werkrealschule Böhringen läuft ab Schuljahr 2014/2015 mit der Schülerlenkung durch das staatliche Schulamt nach Paragraph 88 Schulgesetz aus. Abstimmungsergebnis: Neun Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen. Jürgen Keck (FDP), der Mitglied des Ortschaftsrates war, hat laut Protokoll in der Diskussion den Entwurf eines Antrages vorgestellt, in dem die Errichtung der Gemeinschaftsschule in Böhringen gefordert wird.

Dieser Antrag sollte vom gesamten Ortschaftsrat unterschrieben und an die Verwaltung weiter gereicht werden. Der Ortschaftsrat war geschlossen dafür, diesen Vorschlag als erste Alternative in die Gemeinderats-Diskussion einzubringen und beauftragte Herrn Keck, das Schreiben zu verfassen und den einzelnen Ortschaftsräten zur Unterschrift vorzulegen. Leider hat Herr Keck diesen Antrag nie verfasst und die Unterschriften eingeholt. Wir können ihn jedenfalls in unseren Unterlagen nicht finden. Ich habe mehrere Sitzungsprotokolle des Gemeinderates vorliegen, wo unter anderem die Standortfrage erörtert und die Standorte Ratoldus-, Böhringen und Teggingerschule geprüft wurden. Am 16. September 2014 hat der Schulträger der Stadt Radolfzell den Standort Ratoldusschule als neuen Standort für die Gemeinschaftsschule fest gelegt. Am 30. September kam dann der Tagesordnungspunkt nochmals im Gemeinderat zur Sprache. Herr Keck hat dann von sich aus noch mal einen Antrag gestellt, den Standort für die neue GMS an der GWRS Böhringen festzulegen. Hier habe ich bei der namentlichen Abstimmung für den Standort Ratoldus-Schule gestimmt. Ich möchte auch begründen warum: 1. bei der Standortprüfung lag die Ratoldusschule mit „sehr gut“ vor Böhringen „gut“.

2. Wenn Herr Keck wirklich den Ortschaftsrat ins Boot hätte holen wollen, hätte er sicherlich im Vorfeld nochmals diesen Antrag mit Unterschriften nachgeholt oder mit mir gesprochen. Dazu kam es aber nicht. Das wäre Transparenz, die Sie mir als Mangel vorwerfen. Unbewertet möchte ich lassen, ob es Herrn Keck nur um sich ging oder um die Sache.“

Jürgen Keck nimmt zum Vorwurf des versäumten Schreibens Stellung:

„Der besagte Antrag wurde geschrieben und in der Sitzung des Ortschaftsrates am 23. Juli 2014 und laut Protokoll kurz diskutiert. Dieser musste nicht unterschrieben werden, weil wir uns alle einig waren, den Ausbau und Bau der Gemeinschaftsschule als oberste Mittelanmeldung für den Haushalt 2015 zu favorisieren, wie auch aus der Vorschlagsliste zu ersehen.

Ja, ich habe dann von mir aus nochmal im Gemeinderat beantragt, Böhringen als Standort der Gemeinschaftsschule festzulegen und natürlich bekräftigt, dass sich der Ortschaftsrat dafür einstimmig mit dem Ortsvorsteher eingesetzt hat.

Die Gründe, die für den Standort Böhringen angeführt wurden, waren unerheblich. Außerdem gab es seinerzeit und bis jetzt noch eine vorgehaltene Erweiterungsfläche. Aus welchen Gründen auch immer – das habe ich in 15 Jahren Gemeinderat noch nie erlebt, dass ein Ortsvorsteher im Gemeinderat gegen das einstimmige Votum seines Ortschaftsrates gestimmt hat.“