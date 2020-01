Meinung vor 1 Stunde

Kleine Erinnerung an den Artikel 14 des Grundgesetzbuches: Eigentum verpflichtet

In Zeiten von Wohnungsnot ein Gebäude in idealer Lage so verkommen zu lassen, wirft kein gutes Licht auf die Radolfzeller Stadtverwaltung. Doch das Geld ist knapp.