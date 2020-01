von Georg Lange

Billige Löhne, astronomisch hohe Gewinnspannen und bis zu 50 000 Kilometer lange Produktionswege für eine einzige Jeans – wegen prekärer Arbeitsbedingungen geriet die Textil- und Bekleidungsindustrie ebenso in die Schlagzeilen wie unter den Beschuss von Naturschützern und Klimaaktivisten. Bis zu 60 neue Kleidungsstücke lassen sich in Radolfzeller Kleiderschränken jährlich finden, weiß Susanne Schmidt vom Jugendcafé Connect: viele davon kaum getragen, ehe sie weggeschmissen würden.

32 Kleidungsstücke kommen zusammen

Kleidertausch statt Moderausch hieß die erste Börse im Jugendcafé, bei der Jugendliche ihre getragene Kleidung gegen andere eintauschen konnten. Bei der Premierenaktion nahmen mehr als ein Dutzend junger Radolfzeller ad hoc das Angebot des Cafés wahr und brachten 32 Kleidungsstücke für den Tausch mit.

Die auf eine längere Zeit angelegte und wiederkehrende Aktion im Jugendcafé Connect kann als praktisch angewandte Informationsveranstaltung verstanden werden, bei der Jugendliche in ihrem Konsumverhalten sensibilisiert werden. Jugendbildungskoordinatorin Susanne Schmidt deckt in ihrer Arbeit alternative Bildungsangebote ab, die von den Schulen nicht geleistet werden können. Schmidt spricht bei dem Phänomen des Konsums vom Begriff der Instant-Mode, bei der Kleidungsstücke ein oder zwei Mal getragen und dann weggeworfen werden. Kleiderstücke seien auch deshalb billig, weil sie nichts aushalten müssten – ein tragischer Kreislauf.

Die Pädagogin machte keinen Hehl aus dem Projekt: Die Fridays for Future Bewegung komme ihr sehr gut zu pass. Sie habe das Gefühl, dass die Jugendlichen bei diesem Thema gerade aufwachen. Unter ihnen sei die Nachhaltigkeit Gesprächsthema. Auffällig war, dass die an der Aktion Beteiligten Erfahrung im Kleidertausch hatten. Der SÜDKURIER verzichtete beim Erfahrungsaustausch mit den Jugendlichen auf die Namensnennung zum Schutz der unter 16-Jährigen.

Klimawandel und Naturschutz beschäftigen die Jugendlichen

Eine 14-jährige Radolfzellerin kam mit fünf Kleidungsstücken ins Jugendcafé Connect. Zum Teil seien sie zu klein geworden. „Voll schade“, bedauerte die Jugendliche, die dann ihre Augen aufriss: Vielleicht könne sie ihre Kleider ja in noch schönere eintauschen. Klimawandel und Naturschutz seien Thema bei der 14-Jährigen. Sie beschäftige sich damit in der Schule, mache im Theaterclub ein Theaterstück und im Musikunterricht einen Rapp dazu. Seit Herbst vergangenen Jahres nimmt sie an den Demonstrationen der Fridays for Future Bewegung teil.

Ihr Kleidungsstil sei ungewöhnlich, bekennt die Jugendliche: Enge Kleidung sei für sie unbequem. Sie trage gerne weite Kleider und grelle Farben. An der Mode würde sie sich nicht orientieren. Häufig decke sie sich beim Kinderbasar ein. Während des Interviews bestand ihr gesamtes Outfit aus zweiter Hand.

Eine 13-Jährige brachte drei Jacken und ein Kleid zum Tausch mit. Ein großes Anliegen sei es ihr, anderen eine Freude zu bereiten. Es sei das Lächeln im Gesicht, das sie anstrebe, wenn jemand das Passende für sich und von ihr gefunden hätte. Aus kaputten Socken nähte sie Kuscheltiere. T-Shirts verwandelte sie zu Taschen. Hosen mit Einrissen überarbeitet sie mit pfiffigen Stoffen. Das habe ihre Oma ihr beigebracht. Zwei Freundinnen aus Markelfingen brachten gleich mehrere Kleidungsstücke mit. Beide haben Geschwister, beide tragen auch die Kleider ihrer Geschwister auf. Eine der 13-Jährigen erfuhr über eine Whats-App-Gruppe der Fridays for Future Bewegung vom Termin. Dort beteilige sie sich auch an Demonstrationen.

Wie kann man Plastikmüll im Haushalt vermeiden? Sie zeigen, wie man Kosmetika selbst herstellen kann: Hannah Brauner, Gina Grieco sowie Eva Meichle (von links). | Bild: Georg Lange

Beim parallel stattfindenden Workshop im Jugendcafé über das Vermeiden von Plastikmüll lernten sie, wie man einen Lippenbalsam selbst herstellt.