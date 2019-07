Auch nach über einem Vierteljahrhundert hat die internationale Sommerakademie nicht an ihrer Attraktivität verloren. Ab dem 30. Juli kommen insgesamt 19 junge Nachwuchstalente der klassischen Musik nach Radolfzell, um hier ihr Spiel mit erfahrenen Dozenten zu verbessern.

Und während die Musikschüler fleißig proben, können sich alle anderen an ihrem Spiel erfreuen. Denn für die ganze Stadt heißt es dann: kostenlose Konzerte am Gerberplatz, in der Christuskirche und auf der Mettnau.

Besucher planen ihren Urlaub nach der Sommerakademie

Hans Heinrich Hartmann, Leiter der Musikschule Radolfzell, freut sich, dass die Sommerakademie noch immer eine solche Begeisterung bei den Besuchern auslöst.

Pro Schulungszeitraum würden mehr als 3000 Zuhörer die vielen Konzerte besuchen. „Manche stimmen ihren Urlaub gezielt mit der Sommerakademie ab, um dabei sein zu können“, berichtet er.

Schüler kommen aus der ganzen Welt nach Radolfzell

In diesem Jahr nehmen 19 Schüler im Alter von 15 bis 28 Jahren und aus insgesamt zwölf verschiedenen Nationen teil: Sechs Deutsche, vier Japaner, und jeweils Schüler aus Spanien, Argentinien, Korea, Frankreich, Schweiz, Österreich, Rumänien, Ungarn, Finnland und Sri Lanka.

Und nicht nur die Besucher kommen immer wieder gerne, auch unter den Schülern gibt es Wiederholungstäter. Insgesamt acht waren schon mehrmals in Radolfzell zu Gast. Das Besondere an der Sommerakademie ist der intensive Einzelunterricht bei den Dozenten Carmen Piazzini (Klavier), Gustav Rivinius (Violoncello) und Anke Dill (Violine).

Im Spätsommer kommen die Dirigenten-Schüler

Nach der instrumentalen Sommerakademie geht es im Spätsommer weiter mit dem Meisterkurs Dirigieren. Hier haben sich in diesem Jahr 110 Dirigenten in Ausbildung angemeldet, jedoch kann nur ein Bruchteil berücksichtigt werden.

Diese werden dann ein paar Tage mit Professor Johannes Schlaefli und der Südwestdeutschen Philharmonie (SWP) üben dürfen. Wieder eine absolute Ausnahme, dass angehende Dirigenten mit einem Profi-Orchester zusammenarbeiten dürfen.

Diese Gelegenheit gebe es sehr selten, erläutert SWP-Intendantin Insa Pijanka. Der Kurs geht am 11. September los. Am 14. September gibt es um 20 Uhr das große Abschlusskonzert im Milchwerk mit der Philharmonie und den Dirigenten-Schülern.

