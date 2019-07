von Marina Kupferschmid

Alles fing im Malatelier an, wo einige Kinder wild Bilder aus alten Verpackungen ausschnitten, zu einer Collage zusammenfügten und erklärten: „Wir machen eine Zeitung!“ Schnell ist für Leiterin Evi Stier und ihr Team klar, dass ein Zeitungsprojekt Einzug in den Kindergarten halten muss, zumal sich zeigte, dass es für einige Kinder ganz normal ist, dass ihre Eltern regelmäßig die Tageszeitung lesen. Andere Kinder wiederum kennen sie gar nicht, weil in ihren Familien die aktuellen Nachrichten eher aus dem Fernseher oder Internet kommen.

Entdeckungsreise durch die Tageszeitung

Eine Fotowand im Flur zeigt die Kinder beim Papier schöpfen, beim Drucken mit verschiedenen Materialien, wie sie aus dem SÜDKURIER Artikel mit interessanten Bildern ausschneiden, aus denen ihnen die Erzieherinnen vorlesen. Und wie sie gemeinsam Bilder betrachten oder sich in die Wetterkarte vertiefen, wo es Zahlen, Farben, Symbole für Regen, Sonne, Wolken, Blitz und Donner zu entdecken gibt. An einer anderen Wand sind Bilder und Artikel, die als besonders interessant empfunden wurden, nach Rubriken sortiert, etwa unter Wetter, Sport, Kalles Kuh, Bodensee, Weltspiegel und Radolfzell zu finden, so unter anderem der Brand kürzlich im Gewerbegebiet Moos und der Hitzesommer.

Kinder wissen manchmal mehr als ihre Eltern

Vier Wochen lang bekam der Kindergarten jeden Tag den SÜDKURIER. „Die von den Kindern ausgesuchten Bilder und Themen regten zu intensiven Gesprächen an“, erzählt Evi Stier. „Und vieles wurde nach Hause getragen. Manchmal waren die Kinder besser informiert als die Eltern“, berichtet sie mit Schmunzeln.

Spannender Besuch im SÜDKURIER Medienhaus

Krönung des Zeitungsprojektes war für die Kinder der Besuch des SÜDKURIER-Medienhauses am frühen Abend, über den die Kleinen der Verfasserin dieses Artikels im Stuhlkreis begeistert berichten. Mächtig Eindruck bei der Führung machte wohl das Papierlager und besonders in Erinnerung geblieben sind die großen schweren Papierrollen. „Solch eine Rolle mit 30 000 Meter Papier reicht von Konstanz bis Singen„, verkündete einer der kleinen ganz aufmerksamen Besucher. Einzig die Fragen „Was macht eine Reporterin und „Wie kommt was in die Zeitung“ galt es beim abschließenden Besuch des SÜDKURIER im Kindergarten noch zu klären. „Die Resonanz des Projekts war einfach enorm“, so Evi Stier abschließend.