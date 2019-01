von Michael Jahnke

Zum 74. Mal jährte sich am Sonntag (27. Januar) der Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau und der beiden Konzentrationslager Ausschwitz durch die Rote Armee. Seit 1996 ist dieser Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ein bundesweiter und gesetzlich verankerter Gedenktag. 2005 wurde der 27. Januar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt.

In Radolfzell gedachte man auf der Veranstaltung der Jungen Union und der CDU in diesem Jahr dem Seelsorger August Ruf. Zwölf Jahre war Ruf als Seelsorger in Radolfzell tätig, zunächst als Vikar, später als Kaplaneiverweser. Wie Sibylle Probst-Lunitz vom Hegau-Geschichtsverein herausstellte, war Ruf ein sozial engagierter Geistlicher, der 1930 für seine Verdienste von der Stadt Singen zum Ehrenbürger ernannt wurde.

Ruf musste 1943 ins Gefängnis

Nur drei Jahre später änderte sich das. Den an die Macht gekommenen Nationalsozialisten war der Geistliche ein Dorn im Auge. Eine schleichende Entwicklung die mit einem Schulverbot ihren Anfang nahm und den Geistlichen 1943 ins Gefängnis brachte. Seine Ehrenbürgerrechte wurden ihm aberkannt, sein gesundheitlicher Zustand verschlechterte in der Haft derart, dass er nach seiner Entlassung nur wenige Tage später verstarb.

Levin Eisenmann, Vorsitzender des Kreisverbandes der Jungen Union, fand deutliche Worte. Es sei heute wichtiger denn je, an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau zu erinnern. "Wer diese Woche erlebt hat, wie die AfD im bayerischen Landtag die Gedenkstunde zum 27. Januar verließ und wie die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, in den sozialen Medien attackiert wurde, der muss erkennen, dass Antisemitismus in unserer Gesellschaft wieder ein Problem ist", sagte Eisenmann.

Eisenmann: "AfD ist keine Alternative für Deutschland"

Nach seinen Worten sei die AfD keine Alternative für Deutschland, sie sei vielmehr eine Alternative für die Demokratie und eine Alternative für die gesellschaftlichen Werte. Jederzeit könne man im Netz offen antisemitische Kommentare gegen Minderheiten und die zentralen Pfeiler der Demokratie nachlesen. Man müsse gegen Hass und Falschnachrichten vorgehen, dürfe dabei aber selber nie den Boden der Rechtsstaatlichkeit verlassen. "Wir müssen Aussagen wie 'Das dritte Reich sei ein Fliegenschiss der Geschichte' kontern und an die Gräueltaten dieser Zeit erinnern. Wer diese Zeit verklären will, der gehört nicht in unsere Parlamente", forderte er auf.

Die Verbrechen des NS-Regimes zeigten auf, so Bürgermeisterin Monika Laule, wie wichtig die Menschenrechte seien. "In diesem Jahr wird das Grundgesetz 70 Jahre alt. Der Weg dazu führte durch Abgründe" rief sie ins Gedächtnis. Die freiheitlichen Grundrechte seien die rechtliche Antwort auf Erniedrigung und dem Auslöschen von Menschen durch ein System planmäßiger Willkür. Der Artikel 1 des Grundgesetzes sei die Rechtfertigung des Staates, dass er diese Würde achte und schütze. Laule zitierte in diesem Zusammenhang Bundeskanzlerin Angela Merkel, die aufgerufen hatte, null Toleranz gegenüber Antisemitismus und Hass zu zeigen.