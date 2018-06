Radolfzell Keine Kur, kein Schatten

Was die medizinischen Einrichtungen der Stadt Radolfzell auf der Mettnau mit dem Zusatz Kur so alles verloren haben – eine Betrachtung

Es gilt hier von dem Verschwinden einer Art zu berichten, die zugegebenermaßen nicht auf der roten Liste einer nennenswerten Organisation wie dem Naturschutzbund oder der Unesco steht. Immerhin hat die Art in einem Nachschlagewerk über Naturheilverfahren ihren Eingang gefunden. Dank des Kollegen Dirk Liesemer vom Wochenmagazin "Die Zeit" wissen wir, dass im Wörterbuch "Pschyrembel Naturheilkunde und alternative Heilverfahren" auf Seite 206 in der dritten Auflage, Berlin 2006 dieses Lebewesen vermerkt ist. Dort steht: "Kur|schatten: umgangssprachlich Bez. für eine Person in einer zeitlich u. räumlich auf den Kuraufenthalt beschränkten Partnerschaft; als natürliches Mittel zur Förderung des Kurerfolges schulmedizinisch anerkannt, infolge der besonderen alternativmedizinischen Eigenheit jedoch ethischen u. familienpolitischen Bedenken ausgesetzt; wohl deswegen nicht regelmäßig Teil des Kurplans*. Gelegentliche Initiativen, dies zu ändern (…), scheiterten schon in den Ansätzen am Widerstand der Krankenkassenträger u. Kirchen(…)"

Wir wissen nicht, ob diese dritte Auflage dieses fundamentalen Nachschlagewerks noch existiert. Was wir wissen, ist: Seitdem der Gesetzgeber aus dem Sozialgesetzbuch den Begriff Kur gestrichen hat und nur noch von Heilverfahren und Rehabilitation spricht, hat manch medizinische Einrichtung einer Stadt den Begriff Kur aus dem Namen ihrer Erholungseinrichtung gestrichen. Auch Radolfzell. Die medizinische Reha-Einrichtungen heißen im dienstlichen Gebrauch kurz "METTNAU". Damit der Eigenname in Großbuchstaben sich von der Halbinsel Mettnau unterscheidet, empfiehlt es sich die Kur, Pardon die METTNAU, eher etwas gebellt auszusprechen. Etwa so: "Mätttnau" mit kurzem Ä und knallharten Ts, während die Halbinsel etwas weicher mit rundem E und Doppel-D wie Meddnau in den Sprachfluss einzubauen wäre.

Kürzungen können tödlich sein. Die Folgen der Guillotinierung in Radolfzell: Im Café Bückdich und im Scharfen Eck stellte sich von heute auf morgen ein herber Verlust ein, der Kurschatten blieb weg. Aus und vorbei, vertrieben durch schnöde Wortwahl im Gesetz. Und ward nicht mehr gesehen.

Wie Klaus Gretzinger – Kurdirektor auf der Mettnau von 2003 bis 2009 – sich erinnert, habe das unter Patienten wie ehemaligen Kurgästen vorübergehend zu einer Sinnkrise geführt. Wiederbelebungsversuche durch das Anlocken mit vermeintlich korrekten Begriffen wie "Heilverfahrensschnitte" oder "Rehabilitationsabschnittsgefährte" hätten zu keinem nennenswerten Ergebnis geführt. Der Kurschatten ist verschwunden. Wie die "-Kur" hinter der Mettnau. Das Stück Kur, das es auf der Mettnau noch gibt, ist der Kurdirektor. Ein Einzelkämpfer.

