von Lisa Liebsch

Wer Urlaub hatte, konnte sich über das traumhafte Sommerwetter freuen. Die Hitze in Deutschland riss kaum ab und die hohen Temperaturen haben sich wochenlang gehalten. Von trübem Wetter mit Regen und Gewittern ist die Region bisher fast gänzlich verschont geblieben. Es gibt allerdings eine Berufsgruppe, für die genau das viele Probleme birgt: Die Bauern auf der Höri.

Sowohl Obst- als auch Gemüsebauern haben mit der Hitze, dem wenigen Regen und dem daraus resultierenden Wassermangel zu kämpfen. Nicht nur das die Ernte allgemein geringer ausfalle, auch die Bewässerung der Felder sei in diesem Sommer durch mangelnde Feuchtigkeit erheblich erschwert worden, berichten die Landwirte unisono. Auf dem Radolfzeller Wochenmarkt erklären die Bauern die Lage.

Brandschäden an diversen Obstsorten wie Zwetschgen oder Äpfeln sei nur eins der vielen Probleme, die das Wetter in diesem Jahr mit sich bringe, sagt Richard König-Hogg vom gleichnamigen Obstbaubetrieb. Der Mangel an Wasser führe beispielsweise dazu, dass Obst allgemein nicht so groß werde. Zwar gebe es unter anderem mehr Äpfel, diese sind aber viel kleiner als in den Vorjahren.

Viele Jungpflanzen sind eingegangen

Martin Lafar, der sowohl Obst als auch Gemüse in Öhningen anbaut, stimmt diesem Problem zu: "Gerade Himbeeren, oder Kirschen sind einfach kleiner". Das Problem bei Früchten sei, dass diese sehr häufig gegossen werden müssen. Er selbst beziehe sein Wasser aus Öhningen. Allerdings stehe aufgrund der langen Trockenperiode weniger Wasser zur Verfügung und er müsse den eigenen Verbrauch reduzieren.

Auch Andrea Fürst von Obst und Gemüse Fürst in Iznang berichtet von den selben Schwierigkeiten. "Der Wassermangel ist ein großes Problem", erzählt sie. Sie müsse eigentlich täglich bewässern, da es die meiste Zeit nicht regnet. Allerdings komme auch sie kaum noch an Wasser ran. Hinzu komme, dass viele Jungpflanzen eingegangen seien. Durch die mangelnde Bewässerung kommt es zum Ernteausfall von Himbeeren oder Brombeeren. Dies sei das Schlimmste an der Situation, da es Einbuße für den gesamten jährlichen Ertrag bedeute.

Wassermangel betrifft alle Obst- und Gemüsesorten

Auch dem Gemüse setzt die Hitze zu. Die Landwirte erzählen, dass alles zu trocken sei. Bohnen würden besonders unter den Temperaturen leiden und wären sperriger. Radieschen seien schlecht geworden und auch der Blumenkohl ginge häufig kaputt. Der Boden sei mitunter zu trocken um neue Pflanzen zu setzen oder beispielsweise Rüben ernten zu können. Bei Hubert Bohner's Gemüseanbau aus Iznag seien lediglich Gurken, Zucchini und die Höri-Bülle in diesem Jahr ganz gut gelungen. Die restliche Ernte sei vor allem aufgrund der mangelnden Bewässerung problematisch gewesen. Vieles wachse nicht richtig, da Bohner's Gemüseanbau momentan keine Möglichkeit zum Bewässern habe. Deshalb würden teilweise Produkte bei Kollegen zugekauft werden müssen, die noch bewässern können. Am Markt solle es schließlich möglich sein, die gewohnte Vielfalt zu bieten.

Landwirtin Petra König-Hogg aus Bankholzen schaut durch die Reihen ihrer Himbeeren. Die Früchte sind vertrocknet, bevor sie geerntet werden konnten. | Bild: Jarausch, Gerald

Der Wassermangel betreffe nach Auskunft der Bauern alle Obst- und Gemüsesorten und erhöhe den Ernteaufwand immens. Insofern die Landwirte überhaupt noch Zugänge zu Wasserquellen haben, ergebe sich durch das Wetter außerdem ein anderes Problem. Es seien nicht genug Bewässerungsleitungen für alle Felder vorhanden. Daher würden ständig Leitungen umgebaut und verlegt werden müssen. Dies sei sowohl zeit- als auch arbeitsaufwendig und würde normalerweise durch zeitweise Regenperioden nicht so häufig nötig sein. Jetzt lasse sich überhaupt nur so jedes einzelne Feld bewässern, berichten die Höri-Landwirte.

Rückblick Der Juni 2003 war der wärmste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Bauernverband rechnete mit der "schlechtesten Ernte des Jahrhunderts". Auf Grund der extremen Trockenheit kam es bei Zuckerrüben und Kartoffeln zu hohen Ertragsausfällen, da diese im August Regen benötigen. Es wurde außerdem bereits vor Abschluss der Erntebilanz erwartet, dass die Obsternte unterhalb einer Durchschnittsernte liegen würde. Bei Äpfeln ging man von höherer Erntemenge bei geringeren Fruchtgrößen aus. Der Anbau von Freilandgemüse wurde damals allerdings leicht ausgedehnt. Die Trockenheit führte nur zu geringen Ausfällen, da 80 Prozent der Flächen bewässerbar waren. Dennoch erhöhten sich durch vermehrt notwendige Bewässerung die Produktionskosten.

