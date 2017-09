vor 57 Minuten SK Radolfzell Kein Straßenrennen in Radolfzell: Polizei rückt vom illegalen Autorennen ab

Nachts in der Innenstadt von Radolfzell: Ein Fahrer kracht erst in eine Grundstücksmauer und Ampelmasten. Anschließend in eine Schaufensterscheibe. Er bleibt unverletzt. Anfangs berichtet die Polizei von einem illegalen Autorennen. Nach über einer Woche rückt sie davon ab.