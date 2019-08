Wer die vergangenen zwei Tage bei der Stadtverwaltung angerufen hatte, der hatte Pech: Denn aufgrund einer Störung durch einen Großkabelschaden der Telekom war die Stadtverwaltung telefonisch nicht erreichbar.

Stadtverwaltung war nur schlecht erreichbar

Wie Pressesprecherin Julia Theile am Donnerstag informierte, sei der Schaden mittlerweile behoben. Laut ihrer Aussage handelte es sich dabei um eine Flächenstörung, weshalb zahlreiche Anschlüsse im Stadtgebiet Radolfzells ebenfalls betroffen waren, wie etwa die Volksbank-Filiale in der Schützenstraße. Dort ging zum Teil auch der Geldautomat nicht.

Telekom hat den Schaden mittlerweile behoben

Laut Telekom sei ein Hauptkabel in der Allweilerstraße beschädigt gewesen. „Feuchtigkeit ist eingedrungen, was zum temporären Ausfall von knapp 100 Telekom-Anschlüssen geführt hat“, teilt die Telekom auf Nachfrage mit. Das beschädigte Kabel sei in der Zwischenzeit ausgetauscht worden, bis zum Freitag, 23. August, sollen die Arbeiten komplett abgeschlossen sein.