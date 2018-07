Ein Spielplatz soll Flüchtlingswohnungen weichen. Diese Nachricht hatte vor einigen Monaten in ganz Radolfzell Diskussionen ausgelöst. Darf man das eine gegen das andere eintauschen? Lange sah es so aus, als hielte die Stadtverwaltung entgegen aller Proteste der Anwohner an dem Plan fest, den Spielplatz in der Strandbadstraße zumindest zum Teil mit Wohncontainer für Geflüchtete zu bebauen. Doch nun verwirft Oberbürgermeister Martin Staab den Plan. Auf dem Mettnau-Spielplatz werde es keine Wohnungen für Asylsuchende geben. Und auch auf sonst keinem Spielplatz im Stadtgebiet, verspricht er. "Es war ein Fehler, ein Spannungsfeld zwischen Kinderspielplatz und Anschlussunterbringungen entstehen zu lassen", sagt Staab.

Grundstücke für private Investoren und Bauherren

Allerdings werde es auf dem Areal Wohnbebauung geben, kündigte Staab an. Einen Teil des Spielplatz-Areals werde die Stadt veräußern. Mit dem Erlös aus dem Grundstücksverkauf möchte die Stadtverwaltung den Bau von Anschlussunterbingungen an einer anderen Stelle in der Stadt realisieren. Auch wird das zum Verkauf stehende Grundstück viel kleiner sein als das, auf welchem die Wohncontainer für Geflüchtete eingeplant waren. Der Spielplatz bleibe so in einer angemessenen Größe erhalten, sagt Staab. Was für eine Art von Bebauung auf dem Mettnau-Spielplatz realisiert wird, dies müsse der Gemeinderat entscheiden. Möglich wären Einfamilienhäuser, Reihenhäuser oder Mehrfamilienhäuser. Entscheidet sich der Rat für den Bau von Mehrfamilienhäusern, würde laut baulandpolitische Grundsätze auch sozialer Wohnraum entstehen.

Zwölf mögliche Standorte für Anschlussunterbringungen

Derweil geht die Suche nach Standorten für Anschlussunterbringungen weiter. Die Stadt Radolfzell ist bis Ende des Jahres verpflichtet etwa 135 Personen eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Etwaiger Familiennachzug ist nicht mit einberechnet. In der Gemeinderatssitzung am 24. Juli möchte die Verwaltung den Stadträten etwa zwölf Standorte präsentieren. Laut Staab sei die Vorprüfung nahezu abgeschlossen. Mit einem Beschluss des Gemeinderates möchte die Verwaltung nach der Sommerpause die ausgewählten Standorte entwickeln und so die geforderten Unterbringungsmöglichkeiten schaffen.

Anwohner bleiben skeptisch

Für die Interessensgemeinschaft Strandbadstraße, die sich gegen eine Bebauung auf dem Spielplatz ausgesprochen hatte, ändere sich durch die Kehrtwendung des Stadtverwaltung nichts, wie Sprecher Alexander Gräber mitteilt. Die Geflüchteten in der Nachbarschaft seien nicht das Problem gewesen. Viel mehr ginge es um die Art der Bebauung auf dem Areal und die künftige Nutzung der vorderen Mettnau. "Wir möchten Informationen zum Gesamtkonzept des Gebietes, denn nur so können wir uns an der Planung des Spielplatzes beteiligen", sagt Gräber. Die zentrale Zufahrt zum geplanten Pflegeheim würde eine große Rolle bei der Entscheidung spielen, wo der Spielplatz am Besten stehen soll.

Workshop für Mettnau-Bewohner

Die Verwaltung hat Anwohner am Donnerstag, 5. Juli, um 19 Uhr zu einem Bürgerworkshop eingeladen. Dort wollte man ursprünglich beraten, wo die Wohncontainer stehen sollen. Nun geht es um die Art der Bebauung und das zukünftige Aussehen des Spielplatzes. Alexander Gräber ist froh über diesen Termin. Er hofft aber, dass der Spielplatz nicht isoliert beraten werde. Ein Stück Misstrauen gegenüber der Stadtverwaltung sei nach der langen Diskussion nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen Anwohnern geblieben.

Zur Vorgeschichte Im März dieses Jahres hatte die Stadtverwaltung vorgeschlagen, auf dem Spielplatz auf der Mettnau Wohncontainer für Geflüchtete aufzustellen. Laut Annahme der Verwaltung sei der Spielplatz schlecht frequentiert, anfangs wollte man ihn komplett überbauen. Der anschließende Kompromiss war eine Bebauung und ein Spielplatz. Die Interessensgemeinschaft sammelte auch Unterschriften für den Erhalt des Platzes. (ans)

