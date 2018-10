von Gerald Jarausch

In dem großen schwarzen Fleck rund um das letzte Boot im Wäschbruckhafen an der Radolfzeller Mole steckt ganz schön viel Leben. Mal kräuselt sich das Wasser, mal springt ein rechter Brocken aus dem Wasser und manchmal ein anderer gleich hinterher.

So viele Fische ergeben einen Schwarm und sie machen den großen schwarzen Fleck beweglich. Von verborgenen Mächten getrieben drängt sich der Schwarm mal vor dem Boot, mal hinter dem Boot, mal formiert er sich zur langen Linie am Steg entlang.

Der warme Sommer begünstigt die Population der Karpfen

Diese Schwarmbildung im Wäschbruckhafen sei seit etwa zwei Wochen zu beobachten. Christian Schellhammer, Vorsitzender des Angelsportvereins Radolfzell, berichtet, dass es bei den Fischen um um junge Karpfen handelt: "Die sind in diesem Frühjahr geschlüpft."

Für die Ansammlung im Hafenbecken hat er mehrere Erklärungen. Bei Karpfen würde es sich um sogenannte Schwarmfische handeln, deshalb sei eine derartige Formation nicht ungewöhnlich. Allerdings habe der warme Sommer die Population der Karpfen in diesem Jahr begünstigt. "Dann steigt nicht nur die Zahl der Fische, sondern auch die Größe der einzelnen Tiere", sagte Schellhammer.

Wegen der weißen Flecken auf dem Rücken mancher Fische hat die Fischereiaufsicht Proben entnommen. | Bild: Jarausch, Gerald

Auch versuchten die Fische durch die Schwarmbildung und das Aufsuchen geschützter Bereiche, wie der nach der Saison verlassene Hafen des Wassersportclubs Wäschbruck, um Fressfeinden wie dem Kormoran zu entgehen. "Wenn der Schwarm so auf dem offenen Wasser unterwegs wäre, dann wäre es schnell um ihn geschehen", sagt Schellhammer.

Fische sammeln sich zur Winterruhe

Langenargen Auch das ist eine Folge des heißen Sommers: Riesige Fischschwärme tummeln sich in Hafenbecken Das könnte Sie auch interessieren

Das Phänomen kennt Berufsfischer Albin Lang aus Iznang. Auch in Iznang am Landesteg habe er schon vermehrt Karpfen gesehen. "Die Karpfen sammeln sich im Herbst prinzipiell zur Winterruhe, im Moment sind sie aber noch relativ aktiv, weil das Wasser immer noch um die 14 Grad hat", berichtet Lang. Die Winterruhe würden die Karpfen gerne geschützten Orten absolvieren, zu denen auch die Stege im Hafen zählen.

Berufsfischer Albin Lang aus Iznang kennt das Phänomen der Karpfen-Schwärme. | Bild: Jarausch, Gerald

Nach den Erfahrungen von Albin Lang würden sich die Karpfen sonst sich am Seegrund oder sogar in der Aachmündung sammeln. Das in diesem Jahr sichtbare Sammeln und Überwintern in Häfen hätte aber schon in früheren Jahren stattgefunden. Nicht nur die Karpfen würden sich so verhalten, Ähnliches können man bei Fischsorten wie Brachsen und Schleien beobachten. "Beides sind ebenfalls falls Fischsorten, die sich gerne am Boden aufhalten", sagt Lang.

Und der Kormoran hat viel zum Fressen

Doch der Fischer hält auch den Hafen für eine für Fische gefährliche Zone. "Wenn im Hafen keinerlei Betrieb mehr ist, kommen die Kormorane, um die Fische zu fressen", glaubt Lang. Das machten die Vögel vorzugsweise morgens oder abends.

Das Ergebnis sei vorhersehbar: „Dann sind die Karpfen in drei Wochen alle weg.“ Die Anzahl der Kormorane am Untersee sei mittlerweile recht groß, berichtet der Fischer. In Iznang seien in einem Schlafbaum vor wenigen Tagen rund 150 Vögel gezählt worden und in einem Schlafbaum östlich von Gundholzen sogar über 300.

Radolfzell Karpfen-Tumult an der Radolfzeller Mole Das könnte Sie auch interessieren

Weiße Flecken Manche Karpfen aus den Schwärmen im Untersee weisen weiße Flecken auf. Man vermutet eine Pilzerkrankung. Die Fischereiaufsicht hat Proben von diesen Karpfen genommen. War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein vor 3 Stunden im Ressort Aktualisiertim Ressort Radolfzell