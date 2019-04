von Eileen Ehringer

Bereits im vergangenen Jahr war es knapp für die Tegginger Werkrealschule. Fast wäre keine fünfte Klasse zu Stande gekommen, was ein weiterer Schritt in Richtung Schulschließung gewesen wäre. Durch nachträgliche Anmeldungen konnte ein weiteres Jahr gesichert werden, doch auch für das kommende Schuljahr sind gerade einmal die Mindestanzahl an Schüleranmeldungen eingegangen, also 16 Stück, die es zur Bildung einer Klasse braucht. Schulleiter Norbert Schaible macht sich nicht nur Sorgen um die Zukunft der Tegginger Schule, sondern der Werkrealschule allgemein.

Nach Abschaffung der Grundschulempfehlung kommen immer weniger Kinder auf die Hauptschule

Es hat sich viel verändert in der Bildungslandschaft. Grundschulempfehlungen sind schon seit einigen Jahren nicht mehr verpflichtend, was vom Kultusministerium als Stärkung der Elternrechte bezeichnet wird. Eltern können seither ihr Kind nach der vierten Klasse auf jede Schule schicken, die sie möchten. Zum einen ist dadurch auch ein erheblicher Druck von den Schultern der Lehrer der vierten Klassen genommen worden, denn sie befanden sich durch ihre Empfehlungen im Dauerkonflikt mit elterlichen Wünschen. Auch das Kind selbst muss nicht bereits als Neun- oder Zehnjähriger einen bestimmten Notendurchschnitt anstreben. Dass in der heutigen Leistungsgesellschaft die große Mehrheit Gymnasium oder Realschule als weiterführende Schulform wählt, war die Folge.

Abschluss wird nicht ausreichend gewürdigt

"Für Haupt- oder Werkrealschulen gibt es einfach kein Klientel mehr", sagt Norbert Schaible, Direktor der Werkrealschule in der Tegginger Straße. "In einer Gesellschaft, in der ein solcher Abschluss nicht mehr ausreichend gewürdigt wird, ist es nur logisch, dass Eltern ihren Kindern mindestens einen mittleren Bildungsabschluss verschaffen wollen". Die Folgen, die diese Entwicklung nach sich zieht, habe so aber bestimmt niemand angestrebt oder vorhergesehen, sagt Schaible.

Er wolle niemandem die Schuld für das Phänomen des Hauptschul-Sterbens geben. Im Nachhinein sei man eben meistens schlauer, sagt der ausgebildete Deutsch- und Sportlehrer: "Man hätte das Zwei-Säulen-Modell viel strikter durchsetzen sollen, also entweder Gemeinschaftsschule oder das Gymnasium G8 mit acht Klassen anbieten, und nicht diese vielen verschiedenen Schulformen. Jetzt sehen wir, dass das viel Geld und Nerven gespart hätte", stellt Schaible fest.

Konkurrenzkampf zwischen den staatlichen Schulen

Durch die Vielzahl an Schulformen sei ein richtiger Konkurrenzkampf unter den staatlichen Schulen entbrannt, um ja genug neue Schüler zu bekommen. Dazu kommen noch die Angebote der freien Schulen. Durch Mangel an Schülern und oft auch Lehrkräften bekämen viele einen falschen Eindruck von der Sekundarstufe Eins bekommen und deren Ausbildungsqualität anzweifeln, sagt Schaible.

Dabei sei besonders an Werkrealschulen ein Unterstützungssystem mit pädagogischer Präsenz die Grundlage des Unterrichtens. Die Schüler hätten viele Stunden beim Klassenlehrer, um die Bindung zwischen Klasse und Lehrer zu stärken und eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Schaible unterstreicht: "Lernen setzt Bindung voraus".

Kinder, die die Schule wechseln müssen, sind gebrochen

Besonders schade sei es, zu sehen, wie Schüler darunter leiden, von der Sekundarstufe Zwei auf die Haupt- oder Werkrealschule wechseln zu müssen. "Die Kinder sind gebrochen, ihr Selbstbewusstsein ist erstmal zerstört. Sie haben ja auf der anderen Schule das Gefühl bekommen, total zu versagen, wenn die Noten nicht ausreichen. Dabei war diese Schulform vielleicht ja von Anfang an nicht die richtige für sie", beschreibt der Rektor die Teggingerschule seine Erfahrungen. Um einem solchen Szenario zu entgehen, bevorzugen immer mehr Eltern private Bildungseinrichtungen. Für Norbert Schaible ist das eine sehr widersprüchliche Entwicklun: "Das Staatsschulsystem blutet aus, dabei müsste es gestärkt werden", sagt er.

