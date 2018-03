Radolfzell Kampf um Spielplatz an Strandbadstraße auf Mettnau geht weiter

Innerhalb von sechs Tagen hat die Interessensgemeinschaft über 1000 Unterschriften für den Erhalt des Spielplatzes in aktueller Form gesammelt. Damit möchten sie ein Signal an die Stadtverwaltung Radolfzell senden. Währenddessen beantwortet Bürgermeisterin Monika Laule einige offene Fragen – aber nicht alle.

Während die Stadtverwaltung Radolfzell einen Kompromiss zwischen Anschlussunterkunft für Flüchtlinge und Spielplatz an der Strandbadstraße auf der Mettnau prüfen will, beharrt die Interessensgemeinschaft auf ihrem Standpunkt. Der Spielplatz soll so bleiben, wie er sich bewährt hat. Mit wenigen Handgriffen könne man ihn sogar noch attraktiver machen, die Sitzbank ist etwa ziemlich marode. Angesichts dessen äußert Alexander Gräber als Initiator der Interessensgemeinschaft seine Verwunderung, dass gerade die Abnutzung der Spielgeräte nun nach Ansicht der Stadt ein Hinweis auf die schwache Frequentierung sein soll. Die Initiative hat innerhalb von sechs Tagen bereits über 1000 Unterschriften für einen Erhalt des Spielplatzes gesammelt.

Dafür sind Alexander Gräber und seine Mitstreiter Andreas Ritter sowie Jenny Kremser in der vergangenen Woche von Haus zu Haus gegangen, haben mit Menschen gesprochen und eine "sagenhafte Resonanz" erfahren. Dabei hätten sie gezielt auf handschriftliche Unterschriften aus der Nachbarschaft gesetzt und etwa ein Angebot der AfD aus Stuttgart, sie zu unterstützen, ausgeschlagen. "Uns geht es nicht darum, wer dort wohnen soll, sondern dass dort überhaupt jemand wohnen soll", sagt Gräber über den Spielplatz. Nachdem sie ihr Ziel von 1000 Unterschriften bereits erreicht haben, wollen sie die Listen nun an die Stadtverwaltung übergeben und damit ein Signal setzen.

18 Standorte in der Auswahl

Nachdem laut Gräber aus der Gemeinderatssitzung nicht hervorging, warum der einzige Spielplatz auf der Mettnau als schwach frequentiert gelte, erklärt Monika Laule nun auf Nachfrage: Es sei eine grobe Einschätzung aufgrund der Lage, der im Einzugsbereich lebenden Kinder im Alter zwischen zwei und acht Jahren sowie der geringen Abnutzung, die auf wenig Nutzung der Spielgeräte schließen ließe. 30 Kinder leben demnach in der Nähe und könnten laut Laule alternativ Wasserspielplatz, Seepromenade oder Mettnaupark nutzen. Damit übersieht sie laut Alexander Gräber, was den Spielplatz an der Strandbadstraße so wertvoll macht: "Es gibt keinen anderen Spielplatz auf der Mettnau, wo Kinder fernab vom Verkehr einfach spielen können." Am Mettnaupark erinnere dagegen eingangs ein Schild daran, dass auf dem Rasen nicht gespielt werden sollte.

"Wir hätten gerne andere Standorte vorgeschlagen", sagt Bürgermeisterin Laule, doch der Spielplatz sei die einzige Option für mobile Wohnmodule. Die Liste der laut Sitzungsvorlage geprüften 30 Standorte gibt Laule nicht preis und verweist darauf, dass sie nichtöffentlich sei. Darunter seien aber auch Standorte für eine zentrale Unterbringung. Nachdem sich der Gemeinderat für eine dezentrale Lösung ausgesprochen habe, seien noch 18 Standorte in Frage gekommen. Davon waren aber nur zwei kurzfristig möglich. Kurzfristig bedeutet demnach, dass dort innerhalb von maximal einem Jahr Wohnraum entsteht. "Nachdem ein Angebot für einen privaten Standort zurückgezogen wurde, blieb nur noch dieser eine", sagt Laule über den Standort auf dem Spielplatz. Die Stadt sei verpflichtet, eine Anschlussunterkunft zu bieten. Allein das Anmieten von Wohnungen, was man seit einem Jahr erfolgreich übernehme, decke aber nicht den Bedarf. Dabei sei der Bedarf stark gesunken: Im Oktober sei das Landratsamt von 360 nötigen Plätzen in Radolfzell ausgegangen, jetzt stehen 45 im Raum – ohne Familiennachzug.

Nun soll der Spielplatzstandort geprüft werden. Dabei geht es auch um die Zahl möglicher Bewohner. Bürgermeisterin Monika Laule geht davon aus, dass in Modulen auf dem Spielplatz zwischen vier und fünf Familien wohnen können. Auch die Alternativstandorte würden geprüft, die in der Sitzung vorgeschlagen wurden. Die könnten aber kein Ersatz für den Spielplatzstandort sein, behauptet Laule. Neben dem kurzfristigen Wohnraum gehe es weiter auch um die mittel- und langfristige Planung mit einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren. Dabei solle dann auch Wohnraum für sozial Schwächere geschaffen werden.

Die kurzfristige Verfügbarkeit der Spielplatzfläche sieht Alexander Gräber von der Interessensgemeinschaft als einzigen Pluspunkt für diesen Standort. Dabei befürchten Anwohner, dass es keine kurzfristige Option bleibt: "Wer sagt uns, wie lange dieses Provisorium dort stehen soll?", fragt Gräber. Nachbarin Paula Bickel pflichtet ihm bei: "Nichts ist länger als ein Provisorium." Diese Befürchtung kann die Bürgermeisterin Monika Laule nicht entkräften: "Das werden wir noch diskutieren müssen, denn der Bedarf schwankt." Da gehe es um politische Konstellation, die man weder vorhersehen noch beeinflussen könne.

Dabei wünscht sich die Interessensgemeinschaft grundlegend mehr Informationen und mehr Antworten auf Fragen wie diese. Alexander Gräber bedauert als Initiator der Interessensgemeinschaft, dass die Anwohner bisher nicht einbezogen wurden. Kurzfristig hätten sie von der Sitzungsvorlage erfahren und begonnen, sich über Kommunalpolitik und Spielplätze zu informieren. Bürgermeisterin Laule begründet das damit, dass es zuerst eine politische Weichenstellung im Gemeinderat brauche. "Wir sind bereit für Gespräche", sagt Laule. So soll demnächst ein Ortstermin stattfinden. Die Bürgermeisterin empfiehlt den Anwohnern darüber hinaus, sich im strukturierten Verfahren eines Bebauungsplans einzubringen. Bei einem Bebauungsplanverfahren geht es aber nur noch um die Frage, wie eine Bebauung gestaltet wird, und nicht ob diese Bebauung überhaupt entsteht.