von Marina Kupferschmid

Mit einem Kahlschlag am Ufer des Mindelsees im Winter 1969/70 begann eine neue Zeit für den Naturschutz am Mindelsee und in Deutschland. Wolfgang Friedrich, BUND-Hauptgeschäftsführer im Ruhestand, hat wie kein anderer die Entwicklungen in den letzten 40 Jahren miterlebt und gibt mit einem Vortrag am Mittwoch, 3. April, 20 Uhr, in Möggingen einen Rückblick in diese spannende Zeit.

Der 2007 verstorbene Ornithologe Gerhard Thielcke von der Vogelwarte Radolfzell hatte Untersuchungsflächen in dem Wald am Mindelseeufer, die durch den Kahlschlag des Waldes vernichtet wurden. In der Verordnung für das Naturschutzgebiet Mindelsee waren die "ordnungsgemäße Land-und Forstwirtschaft" im Schutzgebiet erlaubt. Kahlschläge im Mindelseewald waren aber nach der Naturschutzverordnung explizit verboten.

Nach einem Protest Thielckes gab es einen Behördentermin: Behördenvertreter standen dabei vor dem abgeholzten Waldstück. Der Leiter der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes vertrat die Ansicht, dass der abgeschlagene Wald kein "Kahlschlag" sondern eine erlaubte, ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Maßnahme sei.

Wie Gerhard Thielcke zum Anwalt für den Naturschutz wurde

"Dieses Erlebnis war der Weckruf für das Naturschutz-Engagement von Gerhard Thielcke", so Wolfgang Friedrich. "Er erkannte, dass der Naturschutz keine Change hat, wenn nicht einmal die Naturschutzbehörden die Naturschutzziele verfolgen und im Konfliktfall den Naturschutz für die ökonomischen Belange opfern", unterstreicht er.

Was aus diesem Erlebnis im Wald am Mindelsee folgte, war ein Jahrzehnte lang dauerndes Engagement für die Ziele des Natur-und Umweltschutzes durch Gerhard Thielcke, das dazu beitrug, zu einer völlig anderem Bewertung des Naturschutzes in der Gesellschaft zu kommen.

Arbeit der Naturschützer hat Einfluss auf Parteigründung der Grünen

Wolfgang Friedrich, der die Arbeit von Gerhard Thielcke über vierzig Jahre begleitet hat, berichtet in seinem Vortrag über die Entwicklung des modernen Naturschutzes, der seit 1970 verstärkt auch politisch wurde. "Diese Arbeit hat eine Bürgerbewegung in Gang gebracht, die letztlich die Partei der Grünen und die modernen Umweltschutzverbände wie den BUND begründete. Und dieser Entwicklung verdanken wir viele unserer heutigen Umweltschutzgesetze, die täglich in vielen Bereichen der Gesellschaft die Umweltvorsorge sicherstellen", macht Friedrich deutlich.

Trotz des Erreichten ist die Natur nach wie vor stark bedroht. Der Klimawandel gefährdet mittlerweile ganze Ökosysteme und auch die Lebensgrundlage der Menschen.

Der Vortrag von Wolfgang Friedrich findet am Mittwoch, 3. April, um 20 Uhr im BUND-Naturschutzzentrum in Möggingen statt. Es wird ein Eintritt von 5 Euro erhoben.