Radolfzell Kabelfehler legt Stromversorgung in der ganzen Stadt lahm

Ursache des etwa 45-minütigen Stromausfalls ab 18.28 Uhr in ganz Radolfzell und den Ortsteilen soll ein seltener Kabelfehler gewesen sein. Dies teilt Stadtwerke-Chef Andreas Reinhard mit. Der Fehler wurde in Richtung Gymnasium geortet. Durch Umleiten des Stromflusses wurde die Versorgung wieder sichergestellt.

Im Stadtgebiet von Radolfzell ist gegen 18.30 Uhr flächendeckend der Strom ausgefallen. Welche Gebiete genau betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Nach Angaben des Polizeireviers haben mehrere Bürger dort wegen des Stromausfalls angerufen. Der Notfalldienst des Stromversorgers sei dann informiert worden.

Auch in den Ortsteilen von Radolfzell fiel der Strom aus und Festnetz-Telefonanschlüsse waren nicht zu erreichen. Etwa um 19 Uhr gab es wieder Strom, allerdings fiel er zumindest in der Kernstadt nach wenigen Minuten wieder aus.

Einen Totalstromausfall im gesamten Stadtgebiet bestätigte Oberbürgermeister Martin Staab, der um 18.45 Uhr kurzzeitig auf dem Mobiltelefon erreichbar war: "Es muss etwas Größeres sein. Die Stadtwerke sind nachhaltig an der Fehlersuche und werden dann den Fehler beheben." Er stehe in Kontakt mit dem Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Reinhardt. Dieser habe ihn darüber informiert, dass der Stromausfall um 18.28 Uhr eingetreten sei.

Der Stromausfall war nicht auf die Kernstadt von Radolfzell beschränkt. Festnetz-Telefone waren nicht erreichbar. Bernhard Diehl, Ortsvorsteher von Böhringen, war gerade auswärts unterwegs und per Mobiltelefon zu erreichen. Seine Frau habe ihn über den Stromausfall informiert, sagte er.

Um 19 Uhr flackerten die ersten Lichtquellen wieder leicht und es gab kurzzeitig Strom. Dieser fiel nach etwa drei Minuten wieder aus, um dann zumindest in der Kernstadt wieder zu fließen. Um 19.20 Uhr meldeten sich noch Bewohner aus den Ortsteilen Markelfingen und Böhringen beim Polizeirevier. Wenig später waren zumindest Festnetztelefone wieder zu erreichen. In der Tiefgarage beim Gerberplatz öffnete ein Haustechniker manuell die Schranke, um Autos ausfahren lassen zu können.

Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Reinhardt meldete etwa eine Stunde nach dem Stromausfall in einem Rundschreiben als Ursache einen sogenannten dreiphasigen Kabelfehler in Richtung des Friedrich-Hecker-Gymnasiums. Er erläuterte nicht genauer, was es damit auf sich habe, ergänzte aber: "Das ist eher ungewöhnlich. Wir untersuchen noch, was vorgefallen ist. Die Techniker der Stadtwerke sind noch draußen, um sich den Schaden vor Ort genauer anzuschauen. Wir gehen davon aus, dass die Stromversorgung wieder stabil ist." Die Techniker hätten eine Umschaltkette an den Transformatorenstationen eingerichtet, also eine Art Umleitung.

Bei einem Termin des Oberbürgermeisters vor dem Rathaus sei dieser von mehreren Bürgern darauf angesprochen worden. Martin Staab: "Unsere Informations- und Technologie-Abteilung hat sämtliche Rechner runtergefahren und wird sie Schritt für Schritt wieder hochfahren."

Ausfall im Jahr 2016

Die Stadtwerke Radolfzell berichten vom letzten großen Stromausfall am 23. September 2016. Gegen 11 Uhr ist laut Mitteilung der Stadtwerke durch Fremdeinwirkung ein Kabel durchtrennt worden. Dadurch fiel in den Ortsteilen Stahringen und Güttingen sowie auf der Homburg der Strom aus. Die Versorgung konnte damals durch eine Netzumschaltung in Stahringen und Güttingen innerhalb kurzer Zeit wieder hergestellt werden. Die Homburg musste mit Notstrom versorgt werden.