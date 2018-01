Radolfzell Jugendlicher flieht vor Polizeikontrolle

In Böhringen hat sich ein Jugendlicher eine kleine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er war mit einem Roller unterwegs, aber ohne Führerschein.

Kein Helm, kein Führerschein – aber einen aufgemotzten Roller. Kein Wunder also, dass ein Jugendlicher am Samstagmittag gegen 15.15 Uhr in Böhringen vor der Polizei fliehen wollte. Laut Bericht der Polizei soll das Kleinkraftrad aufgefallen sein, weil der Sozius keinen Helm aufhatte. Ohne auf die Halte-Aufforderungen der Polizei oder auf sonstige Verkehrszeichen und Vorfahrtsregeln zu reagieren, soll der Fahrer aus der Bodenseestraße über die Straße Im Wiesengrund bis zur Herrenlandstraße gefahren sein, wo er schließlich von dem Polizeiauto überholt und angehalten werden konnte. Bei der Überprüfung soll sich herausgestellt haben, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da außerdem Hinweise auf eine technische Veränderung des Fahrzeugs und damit der Erlöschung der Betriebserlaubnis vorgelegen hätten, wurde das Zweirad sichergestellt und wird entsprechend untersucht.