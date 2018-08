von Roland Dost

Im Fußballsport kennt man nicht nur Gegner, sondern findet auch Freunde. Beim Jugend-Fußballturnier des SV Markelfingen kämpften die jungen Sportler von sechs Mannschaften zwar nominell gegeneinander, spielten aber doch eher miteinander. Mit dabei war sogar ein Team aus der povenzalischen Partnerstadt Istres, das eigens zu dem Jugendturnier die über 800 Kilometer lange Strecke auf sich nahm, um sich mit ihren neuen deutschen Sportfreunden wieder treffen zu können. Erst Anfang Mai dieses Jahres waren die Markelfinger beim Jugendturnier in Istres-Rassuen in der Provence zu Gast. Die gegenseitige Begeisterung über die freundschaftliche Begegnung war offenbar so groß, dass die Istreaner sich spontan zu einem baldigen Gegenbesuch entschlossen.

Die hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen wären den Veranstaltern vermutlich lieber gewesen, als der Temperatursturz mit leichtem Regen und den relativ kühlen Temperaturen zu Beginn dieses Besuchs am Bodensee. Doch der guten Stimmung tat dies keinen Abbruch. Begrüßt wurden die 21 Istreaner samt Betreuern mit ihrem Präsidenten Antonio da Silva Simoes und dem Vertreter des Jumelagekomitees Istres, Alain Gambi, auf dem Markelfinger Campingplatz von Bürgermeisterin Monika Laule. Dass der Gegenbesuch der Istreaner nach so kurzer Zeit von Alain Gambi und dem Markelfinger Jugendleiter Christian Marosits organisiert werden konnte, sei ein Beweis spontaner Freundschaft. Die Jugendlichen sind im Alter von 12 Jahren. Sie könnten helfen, die seit über 40 Jahren erfolgreiche Jumelage fortzufürhen, so Monika Laule.

Am Samstag stand eine gemeinsame Radtour zur Insel Reichenau auf dem Programm. Den Rückweg nach Radolfzell legte man per Schiff zurück – so verband man mit der Radtour auch gleich einen besonderen Bodensee-Eindruck. Beim Fußballturnier konnten die jungen Istreaner dann bei geradezu idealer Witterung ihre sportliche Klasse zeigen. Sie traten gegen den FC Rielasingen, den SV Markelfingen, den Jugendförderverein Singen sowie die Spielgemeinschaften aus Wahlwies und der Höri an. Das Team aus Istres-Rassuen freute sich am Ende mit seinem zweiten Platz über die Silbermedaille. Sieger des Turniers wurde das Team aus Rielasingen.

Stand beim Altstadtfest Vertreter der Partnerstadt Istres in der französischen Provence werden auch beim Radolfzeller Altstadtfest vertreten sein. An einem eigenen Stand werden Alain Gambi und weitere Mitglieder des Jumelagekomitees am heutigen Freitag Produkte aus ihrer Heimat anbieten. Sie reisen extra für das Altstadtfest aus der Provence an.

