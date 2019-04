Der Jugendgemeinderat (JGR) bemüht sich um mehr Angebote für den Radolfzeller Nachwuchs. So hat der Arbeitskreis Jugend im öffentlichen Raum gemeinsam mit dem mobilen Jugendarbeiter der Stadt, Rolf Weishaupt, Vorschläge für verschiedene Orte gesammelt, an denen die junge Generation in Zukunft zusammenkommen können soll.

Wie in der jüngsten Sitzung des Gremiums nun bekannt gegeben wurde, zählen hierzu nicht nur Treffpunkte wie Unterstände, die speziell für die Jugend geschaffen werden sollen. Der JGR wünscht sich auch Möglichkeiten für Sport und Bewegung, wie etwa Basketball- oder Soccerplätze. Zudem sollen dem Nachwuchs Partyräume zur Verfügung stehen, die unkompliziert zu belegen sind und genügend Platz bieten.

Es ginge hierbei nicht um konkrete Forderungen, betonte Jugendgemeinderätin Karolina Wick. Stattdessen habe der Arbeitskreis zusammengefasst, welche Kriterien die Angebote erfüllen sollten. Diese Vorschläge sollen am Dienstag, 7. Mai, dem Ausschuss für Bildung, Soziales und Sicherheit vorgestellt werden, in der Hoffnung, dass dieser sich des Themas annimmt.

Zusätzlich möchte der JGR auch andere Angebote in Radolfzell auf die Beine stellen. Einige davon sollen in den Räumlichkeiten des Café Connect verwirklicht werden. Dem stimmte das Betreiberteam nun zu, wie Jugendarbeiterin Anneli Biewald bestätigte. Einmal im Monat kann der JGR hier in Zukunft beispielsweise Informationsveranstaltungen auf die Beine stellen. Über Öffnungszeiten, konkrete Konzepte oder andere Details muss jedoch noch entschieden werden.

Zu den neuen Angeboten sollen auch Feiern im Kinderkulturzentrum Lollipop zählen. Als mögliche Termine nannte Anneli Biewald in der Sitzung bereits zwei konkrete Termine: Freitag, 25. Oktober, und Freitag, 13. Dezember. Als problematisch erweist sich die Planung: Obwohl der JGR im Mai neu gewählt wird und die Räte am Mittwoch, 11. September, ihre erste Sitzung halten, müssen die Vorbereitungen bereits vorher großteils abgeschlossen sein.