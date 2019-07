Lediglich eine geschlossene Bahnschranke galt es für Oberbürgermeister Martin Staab zu überwinden, bevor er die konstituierende Sitzung des Stahringer Ortschaftsrats mit ein paar Minuten Verspätung gemeinsam mit Ortsvorsteher Jürgen Aichelmann eröffnen konnte. „Wir Stahringer planen für Termine immer ein paar Minuten extra ein“, erklärte Ortsvorsteher Jürgen Aichelmann und sorgte gleich zu Beginn der Sitzung für eine gelöste Atmosphäre.

Erstmals Platz am Ratstisch nahmen die vier neugewählten Räte Michael Hamburger, Katja Kromrey, Thomas Schmid und Nico Weber. Sie wurden gemeinsam mit den vier anwesenden wiedergewählten Räten Jürgen Aichelmann, Andrea Berg, Elmar Birr, sowie Armin Jerg vereidigt. Urlaubsbedingt abwesend waren Bruno Sauter und Susanne Siber – sie werden nach der Sommerpause vereidigt. Bei den anstehenden Wahlen ging es Schlag auf Schlag. Als erste Amtshandlung wählte der Rat seinen Vorsteher sowie dessen Stellvertreter. Die Kandidaten waren schnell gefunden und Jürgen Aichelmann wurde ebenso einstimmig als Ortsvorsteher gewählt, wie auch Elmar Birr und Armin Jerg als seine Stellvertreter.

Zuvor hatten die vier Ortschaftsräte, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatten, ein letztes Mal am Ratstisch Platz genommen und wurden von Jürgen Aichelmann und Martin Staab verabschiedet. Allen voran Ralf Weber, der dem Gremium mit kurzer Unterbrechung seit 1999 angehörte und mit einem Bronzewappen geehrt wurde. Projekte wie der Ausbau des Sportplatzes, Umbau des Rathauses, die Umsetzung des Baugebiets Freiwiesle 1 oder der Bau einer Aussegnungshalle hat Ralf Weber aktiv begleitet. Auch Andreas Zimmermann und Werner Zimmermann wurden für ihr ehrenamtliches Engagement im Rat geehrt. In ihre Amtszeit fielen Projekte wie der Ausbau der Schloßhalden- und der Bodmaner Straße. Als Landwirt auf einem der Homburger Höfe wird Werner Zimmermann auch weiterhin ein wachsames Auge auf Wege und die Burgruine Homburg halten.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wurde Stefan Kamarow verabschiedet, der wegen seines Wegzugs aus Stahringen nicht mehr kandidiert hatte. Nicht nur als Ortschaftsrat, auch bei der Feuerwehr und als Oberholzer hat er das Dorfleben viele Jahre begleitet. Auch er wurde mit einem Bronzewappen geehrt. Mit seinem Heimatort wird er auch weiterhin eng verbunden bleiben.

„Eine wunderbare Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, kommentierte Martin Staab das einstimmige Wahlergebnis und bestätigte die Einschätzung vieler Stahringer, dass Jürgen Aichelmann bereits nach kurzer Amtszeit für die Ausführung seines Amtes eine große Wertschätzung zuteil wird. Aichelmann hat das Amt des Ortsvorstehers im Oktober 2018 übernommen, nachdem sein Vorgänger Hermann Buhl es umzugsbedingt aufgeben musste.

Für Gelächter sorgte Aichelmann, als er mit „Ich bin bekannt für kurze Reden“ das Wort ergriff. Zumindest an diesem Abend sollte er Recht behalten und nutzte die Gelegenheit, um den Rat und die Bürger über die anstehenden Projekte zu informieren. Vor allem mit der Realisierung des Dorfplatzes und des Baugebiets Freiwiesle 2 stehen große Projekte an. Ebenso wie bei den vergangenen Projekten kann der Ortschaftsrat auf die große Unterstützung der Vereine und Bürger zählen. Schließlich sind nicht nur alle Ortschaftsräte eng mit dem Vereinsleben verbunden, auch die Bürger hatten zuletzt bei den Diskussionen rund um das Baugebiet Freiwiesle 2 große Unterstützung und Einigkeit demonstriert.

