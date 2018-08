von Gerald Jarausch

Am Freitag haben die Arbeiten zum Teilabriss und Neubau des katholischen Kindergartens St. Hedwig im Altbohl begonnen. Die Planungen für den Erhalt und die Modernisierung reichen bereits in das Jahr 2015 zurück. Im vergangenen Jahr hat der Radolfzeller Gemeinderat den Investitionskostenzuschuss für den Teilabriss, Neubau und Sanierung des Kindergartens bewilligt. Die Stadt trägt den Hauptteil der Kosten von insgesamt 2,92 Millionen Euro. Den restlichen Betrag wird die katholische Erzdiözese als Eigentümer der Immobilie der Einrichtung und die Kirchengemeinde Radolfzell übernehmen.

Hintergrund der Maßnahme ist ein unzureichendes Raumprogramm für die aktuellen Erfordernisse des Kindergartens, wie Münsterpfarrer Michael Hauser in einer seiner letzten Amtshandlungen am Freitag erklärte. Dem pflichtete auch Bürgermeisterin Monika Laule beim feierlichen "ersten Baggerbiss" bei: "Es ist dringend notwendig, dass das Angebot der Stadt erweitert wird", sagte sie. Als Hauptgrund führte sie die Bevölkerungsentwicklung in Radolfzell an: "Wir haben viel mehr Kinder in der Stadt, als noch vor Jahren prognostiziert wurde".

Öffnungszeiten sollen verlängert werden

Ein weiterer Grund ist der Wunsch oder die Notwendigkeit der Eltern, die Kinder bereits früher in den Kindergarten zu geben. Auch in St. Hedwig wird es künftig eine sogenannte Krippengruppe geben. Die aktuellen Pläne sehen derzeit eine Gruppengröße von zehn Krippenkindern in der Einrichtung vor, wie Kindergarten-Geschäftsführerin Michaela Gesell auf Nachfrage des SÜDKURIER sagte. Ferner werden Räumlichkeiten für 25 Kinder bei verlängerten Öffnungszeiten und für weitere 20 Kinder mit sogenannten Ganztagesplätzen geschaffen.

In der rund ein Jahr andauernden Bauphase wird zunächst ein Teil des Gebäudekomplexes abgerissen. Der aus den 60er Jahren stammende Gebäudeteil wird in den nächsten Wochen dem Bagger zum Opfer fallen und der aus den 80er Jahren stammende Teil später umgebaut. An diesen wird ein neuer Gebäudeteil angebaut, der den Anforderungen moderner Kindergärten nachkommt. Gemeint sind damit zum Beispiel eine Küche, in der die Speisen für die Kinder angefertigt werden können oder Ruheräume, die vor allem für die Kinder unter drei Jahren vorgeschrieben sind. Der neue Gebäudeteil wird, wie das Ursprungsgebäude, direkt an den Bestand angebaut und auch die gleiche Höhe besitzen. Dadurch wird das künftige Gebäude auf der gesamten Länge auf zwei Geschossebenen Platz für die Kinder bieten. "Trotz der Vergrößerung wird die große Spiel- und Gartenfläche gleich groß bleiben", freute sich Michaela Gesell.

Zahl der Mitarbeiter steigt auf 15

Nicht einfach war es für die Verantwortlichen, die Kinder während der Umbauarbeiten unterzubringen. Zwei Gruppen konnten glücklicherweise in Böhringen für diese Zeit unterkommen. Die Mitarbeiterzahl des Kindergarten St.Hedwig wird angesichts des erweiterten Angebots von zehn auf 15 Personen steigen. Für Pfarrer Hauser, dem das Wohlergehen der Kinder immer besonders am Herzen gelegen hat, wird diese letzte Kindergartenerweiterung in seiner Radolfzeller Amtszeit vermutlich noch länger in Erinnerung bleiben: Er erhielt als Dankeschön eine Tondatei, auf dem ihm die Radolfzeller Kinder einige Lieder eingesungen haben.

St. Hedwig Der Kindergarten St.Hedwig im Altbohl gehört zu den insgesamt sechs katholischen Kindergärten in Radolfzell und Böhringen, die vom Trägerverein St. Sebastian betreut und geführt werden. Nach der Erweiterung der Einrichtung im Stadtgebiet Altbohl werden rund 15 Mitarbeiter dort beschäftig sein. Insgesamt wird es drei Gruppen geben, in denen insgesamt etwa 55 Kinder betreut werden. (ja)

